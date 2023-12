Tréner Davosu kričal Jurčovi do tváre. Neprijateľné správanie, píše novinár

Jurčo na turnaji odohral všetky štyri zápasy, no nebodoval.

Bol však súčasťou zaujímavej situácie v prvej tretine finálového zápasu, keď po jednom z jeho striedaní na neho impulzívne reagoval tréner Josh Holden. Chytil ho za dres a chvíľu mu vyslovene kričal do tváre.

Olej do ohňa prilial fakt, že po tomto zápase Jurčo odchádza do Avangardu Omsk. Šírili sa tak špekulácie, či sa slovenský útočník choval neprofesionálne, keďže vedel, že odíde alebo to tréner domácich prehnal.

"Tomáš Jurčo mieri po Spenglerovom pohári do KHL. Byť jeho tréner, tak ho tiež pošlem niekam...," napísal český komentátor Michal Dusík.