VIDEO: Vybojoval puk a oklamal dvoch hráčov. Okuliar strelil vo Švédsku pekný gól

Oliver Okuliar
Oliver Okuliar (Autor: Facebook - Skellefteå AIK Hockey)
TASR|11. okt 2025 o 21:12
ShareTweet0

Slovák má za sebou dvojgólový zápas.

ŠTOKHOLM. Slovenský útočník Oliver Okuliar pomohol dvoma gólmi hokejistom AIK Skelleftea k triumfu 8:3 nad HV 71 Jönköping v sobotňajšom stretnutí 11. kola švédskej najvyššej súťaže.

Najprv zvyšoval v 29. minúte na 3:2 po peknej individuálnej akcii, keď pri mantineli vybojoval puk, uvoľnil sa pomedzi dvoch hráčov a presnou strelou k vzdialenejšej žrdi prekonal hosťujúceho brankára.

VIDEO: Gól Olivera Okuliara v zápase s Jönköpingom

Okuliar následne v 52. minúte spečatil vysokú výhru 8:3 po zásahu v presilovej hre. Jeho tím si pripísal tretíkrát za sebou plný bodový zisk.

Skelleftea má na konte 21 bodov a patrí jej 3. miesto. Na vedúcu Frölundu stráca šesť. Jönköping získal sedem bodov a uzatvára tabuľku.

Tabuľka švédskej SHL

SHL - Svenska hockeyligan

    Oliver Okuliar
    Oliver Okuliar
    VIDEO: Vybojoval puk a oklamal dvoch hráčov. Okuliar strelil vo Švédsku pekný gól
    dnes 21:12
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Hokej»Ďalšie súťaže»Švédsko»SHL - Svenska hockeyligan»VIDEO: Vybojoval puk a oklamal dvoch hráčov. Okuliar strelil vo Švédsku pekný gól