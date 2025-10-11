VIDEO: Vybojoval puk a oklamal dvoch hráčov. Okuliar strelil vo Švédsku pekný gól

ŠTOKHOLM. Slovenský útočník Oliver Okuliar pomohol dvoma gólmi hokejistom AIK Skelleftea k triumfu 8:3 nad HV 71 Jönköping v sobotňajšom stretnutí 11. kola švédskej najvyššej súťaže.
Najprv zvyšoval v 29. minúte na 3:2 po peknej individuálnej akcii, keď pri mantineli vybojoval puk, uvoľnil sa pomedzi dvoch hráčov a presnou strelou k vzdialenejšej žrdi prekonal hosťujúceho brankára.
VIDEO: Gól Olivera Okuliara v zápase s Jönköpingom
Okuliar následne v 52. minúte spečatil vysokú výhru 8:3 po zásahu v presilovej hre. Jeho tím si pripísal tretíkrát za sebou plný bodový zisk.
Skelleftea má na konte 21 bodov a patrí jej 3. miesto. Na vedúcu Frölundu stráca šesť. Jönköping získal sedem bodov a uzatvára tabuľku.