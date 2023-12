VIDEO: Pospíšil centimetre od gólu. Ružička by si mal brať príklad, píše novinár

"Jeden hráč, od ktorého chcem vidieť viac, je Adam Ružička. Je veľa zápasov, v ktorých si ho ledva všimnete," napísal po poslednom dueli.

"Rád by som bol, ak by si vytrhol stránku z knihy Martina Pospíšila a začal hrať fyzický hokej. Ak by pridal tento aspekt, mohlo by to z neho urobiť dobrého hráča."

Narážal na skutočnosť, že je Pospíšil v uplynulom období jedným z najčastejšie bodyčekujúcich hráčov. V ostatných 5 dueloch rozdal 20 "hitov". Hoci odohral len 21 duelov a povolaný do prvého tímu bol až začiatkom novembra, s 58 bodyčekmi vedie tímovú štatistiku.

Pre porovnanie, Ružička ich za celú sezónu pozbieral len tri, najmenej zo všetkých hráčov tímu s aspoň 12 odohranými zápasmi.