VIDEO: Gól brankára v NHL! Gustavsson je desiaty v histórii, naviedol ho Fleury

Rýchlo ho z nej pustil, hokejku vzal do oboch rúk a vystrelil tak, aby na letiacu gumu nemal dosah žiaden z hráčov St. Louis. Vymeral to vynikajúco.

ST. LOUIS. Keď mu puk priletel priamo do lapačky a videl, že súperova bránka je voľná, neváhal. Do konca zostávalo málo času a Minnesota viedla 3:1.

"Proste som si to pustil perfektne na ľad, tak som len skúsil vystreliť tak silno, ako to šlo," podelil sa o spomienky na tento moment po zápase.

Potom pridal pikošku - počas oddychového času pol minúty pred koncom mu to navrhol jeho spoluhráč zo striedačky Marc-André Fleury.

"Flower sa pozrel na skóre a povedal: ´Vyhrávame o dva góly, mal by si to skúsiť. Keď dostaneš šancu, vystrelíš, dobre?´ Tak som si povedal, že by som asi mohol," prezradil.