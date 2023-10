VIDEO: Dvorský strelil nádherný prvý gól v juniorskej OHL. Potreboval len 50 minút

Dalibor Dvorský sa nepotreboval dlho zoznamovať so zámorským hokejom ani juniorskou Ontario Hockey League. Na premiérový gól nečakal dlhšie ako jeden zápas.

To ukončil s dvomi mínuskami, no i tak sa stal druhou hviezdou. Bol najaktívnejším strelcom na ľade, súperovho brankára ohrozil až šesťkrát. Z 18 vhadzovaní vyhral 11.

"Fanúšikovia boli skvelí a pomohli mi aj spoluhráči na ľade či mimo neho. Je ťažké preniesť sa cez takúto prehru, všetci sme chceli vyhrať, ale premiéru som si aj tak užil. Chcem sa pred zajtrajším zápasom poučiť z chýb," vyjadril sa po zápase.

"Bol som unavený, takže to dnes odo mňa nebolo stopercentné. Nechcem sa však na to vyhovárať. Chcem byť tímový hráč a urobím všetko pre to, aby sme vyhrávali."

Druhý duel v OHL odohrá Dvorský v noci zo soboty na nedeľu na ľade Barrie Colts.