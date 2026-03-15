VIDEO: Desivé zranenie v Montreale. Ruský útočník sa po páde nevedel postaviť

Ruský hokejový útočník Igor Černyšov zo San Jose Sharks nedohral nočný zápas NHL v Montreale.
Už v 28. sekunde prvej tretiny spadol po strete s Mikeom Mathesonom nekontrolovateľne na ľad, nevedel sa postaviť na nohy a za pomoci zdravotníkov odišiel do šatne.
Rozhodcovia Mathesona za jeho zákrok v strednom pásme nevylúčili. Černyšov sa snažil preniknúť po ľavej strane, ale obranca Canadiens ho čistým hitom trafil.
Mladý útočník San Jose sa po páde snažil dvakrát postaviť na nohy, ale zakaždým spadol a a na tvári mal krv. Sharks tak hrali takmer celý zápas s jedenástimi útočníkmi, ale napokon vyhrali 4:2.
„Bolo to naozaj hrôzostrašné, zobralo nás to a chvíľu trvalo kým sme sa spamätali," povedal pre nhl.com hviezdny útočník Sharks Macklin Celebrini, ale dodal dobrú správu. „Igor je už späť s nami, dúfame, že bude v poriadku a nebude to mať následky."
Zranenie súpera zaskočilo aj Mathesona.
„Nečakal som, že to dopadne takto, bol to normálny súboj. Po zrážke sa zatočil a asi si udrel hlavu o ľad. Takéto veci nevidíme radi, verím, že bude v poriadku," povedal obranca Canadiens.
Černyšov išiel do nemocnice, ale po vyšetreniach sa vrátil k tímu a mal by odcestovať so Sharks aj na nedeľňajší zápas do Ottawy.
„Vyzeralo to naozaj hrozivo, ale našťastie bude v poriadku. Zranenia sa stávajú, ale hoci sme hrali len s jedenástimi útočníkmi, zomkli sme sa a bojovali sme," dodal tréner San Jose Ryan Warsofsky.
Dvadsaťročný Černyšov nastúpil na svoj prvý zápas v NHL od 19. januára. Vo svojej prvej sezóne v profilige odohral za Sharks 16 zápasov s bilanciou 3+8.
V San Jose pôsobí aj slovenský útočník Pavol Regenda, ale v uplynulých zápasoch bol len zdravý náhradník.
