Černák mal pri prehre Tampy smolný moment: Myslel som, že rozhodca to zapíska

NEW YORK. Slovenský obranca Erik Černák zaznamenal v nočnom zápase hokejovej NHL svoj 99. bod v kariére. V dueli s New Yorkom Islanders asistoval pri úvodnom góle Tampy Bay, ale Lightning napokon prehrali 2:3 po predĺžení.

"Pri tom ako som sa točil sme sa zrazili korčuľami a spadol som. Bol to nešťastný moment. Myslel som, že rozhodca to zapíska, ale nestalo sa. Je to tak ako to je, musíme sa pozerať dopredu," povedal Černák v rozhovore pre klubový web.