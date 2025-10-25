ONLINE: Vancouver Canucks - Montreal Canadiens dnes, NHL LIVE (Juraj Slafkovský)

Vancouver Canucks - Montreal Canadiens: ONLINE prenos zo zápasu NHL.
Vancouver Canucks - Montreal Canadiens: ONLINE prenos zo zápasu NHL. (Autor: Sportnet)
Sportnet|25. okt 2025 o 20:00
Sledujte s nami ONLINE prenos zo zápasu NHL: Vancouver Canucks - Montreal Canadiens.

VANCOUVER. Hokejisti Vancouveru Canucks a Montrealu Canadiens dnes v noci hrajú ďalší zápas sezóny NHL.

V zostave hostí by nemal chýbať slovenský hokejový útočník Juraj Slafkovský.

Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

ONLINE PRENOS: Vancouver Canucks - Montreal Canadiens dnes (hokej, NHL, základná časť, Juraj Slafkovský, výsledok, nedeľa, NAŽIVO)

NHL  2025/2026
26.10.2025 o 01:00
Vancouver
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Montreal
Prenos
Vážení hokejoví fanúšikovia, vítam vás pri sledovaní zápasu NHL medzi Vancouverom Canucks a Montrealom Canadiens.

Vancouver nedokázal nadviazať na tri víťazstvá, keď v posledných dvoch dueloch podľahol Pittsburghu Penguins 1:5 a Nashvillu predators 1:2. Najproduktívnejším hráčom kosatiek je aktuálne útočník Conor Garland so ziskom 7 bodov (2+5). Okrem toho Canucks získali najnovšie novú mladú posilu, keď v rámci trejdu prišiel Lukas Reichel zo Chicaga.

Montreal zažíva slušný vstup do novej sezóny. Na svojho súpera nestačil len v troch prípadoch, vrátane posledného stretnutia s Edmontonon Oilers (5:6). Canadiens sa môžu pochváliť aj slušnou produktivitou, keď má kapitán Nick Suzuki na konte 12 bodov (1+10), naopak o góly sa stará predovšetkým Cole Caufield (7+3). Slovenský útočník Juraj Slafkovský je aktuálne troch presných zásahoch.

Posledné vzájomné zápasy na ľade Canucks:
Vancouver 2-4 Montreal
Vancouver 4-1 Montreal
Vancouver 7-6pp Montreal
Vancouver 5-3 Montreal
Vancouver 1-5 Montreal
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 01:00.

Tabuľky NHL

Západná konferencia:

Východná konferencia:

