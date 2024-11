Filip Hronek pulls Vancouver within one. ???? pic.twitter.com/PU3QjB29ph

Vancouver, jakožto jeden z elitních účastníků západní konference, se zatím pohybuje mírně pod svými možnostmi, konkrétně je tedy sedmý se sedmnácti body za 13 zápasů. Canucks mají oproti většině soupeřů zápasy k dobru, nicméně naposledy Kosatky vybuchly 3:7 s Edmontonem, v nedávné době prožily i výplach 0:6 s Devils. I nadále je tak jednoznačně co zlepšovat, i když se Vancouver relativně pohodlně drží na pozici zaručující postup do play off.



Calgary zažilo výborný vstup do sezony, nicméně nyní přišel částečný pokles formy, Flames mají za sebou i sérii čtyř proher v řadě, z posledních tří utkání padli 3x, ač dvakrát až po prodloužení/nájezdech. I tak se Calgary drží na postupové pozici do play off, což je oproti letům minulým jasný posun.



Možná největším otazníkem před začátkem ročníku byla pozice v brankovišti, Flames totiž opustil Jacob Markström. Dustin Wolf s Čechem Danem Vladařem si ale každopádně vedou velmi dobře, oba odchytali shodně osm duelů, oba jsou nad 90% úspěšnosti, první jmenovaný se drží dokonce na 91.3%.