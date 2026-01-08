Winter Classic bude o rok hostiť najmladší klub. Aréna pojme vyše 50-tisíc divákov

Najmladší klub NHL Utah Mammoth, v ktorom pôsobia aj dvaja českí brankári Karel Vejmelka a Vítek Vaněček, usporiadajú o rok Winter Classic.
V aréne pre americký futbal Rice-Eccles Stadium v Salt Lake City privítajú Colorado.
Dejisko otváracieho aj záverečného ceremoniálu olympijských hier v roku 2002 pojme až 54 000 divákov.
Vedenie NHL s oznámením miesta konania aj oboch aktérov neuviedlo presný dátum, Winter Classic sa väčšinou hrá na Nový rok alebo 2. januára.
Utah ani Colorado sa ho zatiaľ nezúčastnilo, Avalanche však majú už tri skúsenosti so zápasmi pod šírym nebom. Utah v NHL pôsobí druhú sezónu
V minulom týždni sa Winter Classic odohralo na Floride v Miami a New York Rangers porazili Panthers 5:1. Zápas si podmanil švédsky útočník Mika Zibanejad: tri góly dal a pri dvoch asistoval.
V tejto sezóne sa vonku predstaví ešte 1. februára Tampa Bay proti Bostonu.