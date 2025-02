Napätie na ľade i okolo neho. Trump burcoval Američanov, no Kanaďania si nedali vziať svoju hru

BOSTON. Hokejové zápasy medzi USA a Kanadou boli vždy o veľkej rivalite a súboji, kto je lepší a úspešnejší. Zo športovej stránky boli vždy lepší hráči z krajiny „javorových listov”. Spojené štáty sa približovali, ale na samotný vrchol to väčšinou nestačilo. Keď už sa zdalo, že svojho severného suseda niečím prevýšia, prišiel pád.

Takýto scenár sa zopakoval aj na Turnaji štyroch krajín (4 Nations Face-Off). V skupinovej fáze najskôr zvíťazili hráči USA 3:1. Kanada si ale ušetrila odvážne chvíle na štvrtkové finále, ktoré vyhrala 3:2 po predĺžení.

Program a výsledky - Turnaj štyroch krajín 2025 (4 Nations Face-Off) Rivalita medzi krajinami bola tentokrát zvýraznená. „Dopomohol” tomu novozvolený prezident USA Donald Trump, ktorý prednedávnom uviedol, že by rád pripojil Kanadu k USA ako 51. štát. Aj na Slovensku sa často vyťahuje argument „nemiešajte politiku do športu”, hoci jedno od druhého sa nedá oddeliť. A potvrdil to aj turnaj 4 Nations Face-Off, kde bola politika prítomná od začiatku. VIDEO: Zostrihy finále USA - Kanada

Bučanie na hymnu Výnimkou nebolo ani finále. Na stretnutie dostal pozvánku od generálneho manažéra USA Billa Guerina aj prezident Trump. Podľa jeho slov by bol „veľmi rád, kedy mohol byť prítomný osobne”.

Trump sa na finále nezúčastnil, ale tesne pred začiatkom telefonoval s Guerinom, ktorý spustil v telefóne reproduktor, aby v kabíne sprostredkoval jeho slová hráčom. „Chcem vám len zaželať veľa šťastia. Ste naozaj šikovná skupina ľudí. Je mi cťou s vami hovoriť... Milujeme Ameriku, milujeme aj vás. Prineste to domov,” uviedol na sociálnej sieti X.

K zápasu sa vyjadril aj kanadský premiér Justin Trudeau, ktorého Trump viackrát posmešne nazval „guvernérom”. Na sociálnej sieti najprv uverejnil video na podporu hráčov, po zápase napísal status: „Nemôžete si vziať našu krajinu - a nemôžete si vziať našu hru.”

Zápasu predchádzal tradičný ceremoniál hodný najlepšieho stretnutia na turnaji. Na ľad prišli symbolickí kapitáni - za Kanadu legendárny Wayne Gretzky, za USA Mike Eruzione, kapitán USA na ZOH 1980 v Lake Placid. Ako sa očakávalo, americkí fanúšikovia v bostonskej TD Garden vrátili Kanaďanom bučanie počas hymny. Piskot si vyslúžila aj pätica kanadských hokejistov, ktorá otvárala stretnutie. Okrem toho, podľa agentúry AP, speváčka kanadskej hymny Chantal Kreviazuk zmenila v reakcii na výroky Trumpa aj pieseň „O Canada”.

Slová “in all of us command” zmenila na “that only us command”, čím chcela poukázať, že len Kanaďania majú právo rozhodovať o ich krajine. Kreviazuk pre AP povedala, že to urobila, „pretože verí v demokraciu a nemalo by sa stať, aby sa suverénny národ musel brániť proti tyranii a fašizmu". Rozhodlo predĺženie, rovnako ako pred 15 rokmi Oba tímy boli pred úvodným buly poriadne nabudené. Hralo sa o viac, ako len o novú trofej a zlaté medaily. Kým prvý zápas odštartoval tromi bitkami, vo finále takýto úvod neprichádzal do úvahy. Od začiatku sa hral extrémne rýchly hokej, hra sa takmer vôbec neprerušovala a akcie sa prelievali z jednej strany klziska na druhú.

Aj keď prvýkrát ohrozili bránku súpera Američania, skóre otvorila Kanada. MacKinnon využil clonenie spoluhráčov pred bránkou Hellebyucka a prestrelil päť hráčov. Kanada bola po góle lepšia a vypracovala si viacero sľubných príležitostí, avšak strelci stroskotali na pozornom brankárovi USA. Čo nevyužili hráči Kanady, to sa podarilo ich súperovi. V 17. minúte dobre napádal Auston Matthews a poslal puk pred bránku, kde si urobil priestor Brady Tkachuk a aj so šťastím skóroval. „Bola to najhoršia tretina USA na turnaji,” zhodnotil kriticky bývalý hokejista Kevin Bieksa počas prvej prestávky v štúdiu televízie Sportsnet. V druhej tretine sa opakoval scenár z prvého zápasu a Američania otočili skóre zásluhou sviatočného strelca a náhradníka v zostave Jakea Sandersona. Vyrovnaná hra pokračovala aj po treťom góle. Kanada najprv spálila niekoľko šancí, až prišiel vyrovnávajúci gól z hokejky Sama Bennetta, ktorého vysunul Mitch Marner.

Tretia časť hry bola nesmierne vyrovnaná. Po úvodných príležitostiach a aktivite sa oba tímy mierne stiahli a začali kontrolovať hru. Rozhodnúť mohol každý detail. Zámorský expert Pierre LeBrun na sociálnej sieti X napísal: „Na štadióne je cítiť napätie. Pripomína mi to finálový zápas vo Vancouveri 2010. Oba tímy sa snažia minimalizovať chyby.” Povstal nový hrdina Vo finále sa zmenil aj systém predĺženia. V základnej časti sa hralo 10 minút formátom troch proti trom a nasledovali samostatné nájazdy. Vo finále sa hralo rovnako ako v play-off NHL – 20 minút, piati proti piatim, až kým nepadne gól. Ten mohol streliť Brady Tkachuk už po necelých piatich minútach extra času. Po strele Matthewsa sa dostal k dorážke a keď už sa zdalo, že dostane puk do bránky, expresne zasiahol lapačkou brankár Binnington.

Kanaďan predviedol v pravú chvíľu zákrok turnaja. To čo nedokončil Tkachuk, urobil na druhej strane v čase 68:18 Connor McDavid. Marner šikovne na seba naviazal až trojicu protihráčov a efektnou prihrávkou našiel voľného McDavida. Ten sa z podobných príležitostí nemýli. VIDEO: Víťazný gól Connora McDavida

Nezaváhal ani sekundu, okamžite sa rozbehol oslavovať. Hokejisti Kanady vyhrali štvrtý veľký turnaj s hráčmi NHL za sebou. Séria trvá už 15 rokov. Spojené štáty uspeli proti Kanade naposledy vo finále Svetového pohára v roku 1996. McDavid napodobnil svoj idol Crosbyho, ktorý „zlatým gólom” rozhodol o výhre Kanady na ZOH 2010 vo Vancouveri. Po zápase priamo na ľade nehľadal superlatíva pre seba, ale vzdal hold hráčom okolo neho. „Brankár Binnington nás podržal. Urobil svetové zákroky a tým nám umožnil streliť rozhodujúci gól. Všetka zásluha ide jemu a celému tímu,” uviedol McDavid bezprostredne na ľade pre Sportsnet. Následne odišiel k spoluhráčom. Hokejistom Kanady udelili zlaté medaily, kapitán Crosby zodvihol pohár nad hlavu. Hráči si vo vzájomnom objatí zaspievali hymnu.

McDavida vyhlásili za hráča zápasu. „Nemôžem byť za neho šťastnejší. Je to neuveriteľný hráč,” vyzdvihol kanadskú 97-čku Crosby. „Viem, že je to rýchly turnaj a nie je to zlatá olympijská medaila ani nič podobné, ale pre našu skupinu to znamená celý svet,” dodal McDavid. Výhru potrebovala celá krajina, uviedol tréner Najužitočnejším hráčom turnaja sa stal kanadský útočník Nathan MacKinnon, strelec úvodného finálového gólu. Ani on neskrýval radosť a spokojnosť s tímovým výkonom. Okrem toho pochválil aj súperov. Ak mala Kanada pred turnajom nejakú slabinu, tak to bolo bránkovisko. V prvom zápase dostal príležitosť Jordan Binnington a výkonom si zaslúžil post jednotky. Aj napriek tomu, že málokto do neho vkladal veľkú dôveru. Tréner Jon Cooper mu veril a on sa mu patrične odvďačil. V tom najdôležitejšom zápase. Brankár St. Louis sa stal druhým hrdinom finále. Viacerí hráči na čele s McDavidom mu ďakovali za výkon. „Len som bojoval a snažil som sa robiť svoju prácu,” uviedol skromne Binnington.

„Úvodný zápas sme prehrali len preto, aby sme si mohli zaslúžiť tento odvetný a vyhrať v predĺžení, lepšie to nenapíšete,” odkázal novinárom. Po zápase ho chválil aj tréner Cooper.

Ten zvýraznil aj jednu dôležitú myšlienku. „Dúfam, že Kanada je hrdá, pretože každý hráč v tejto miestnosti je hrdý na to, že je Kanaďan," povedal. „Nielen my sme potrebovali vyhrať, ale aj Kanada. Hráči to niesli na svojich pleciach a brali to vážne. Toto bolo iné. Toto nebolo víťazstvo pre nich samotných. Toto bolo víťazstvo pre 40 a viac miliónov ľudí. Chalani to vedeli a splnili to,” dodal. Jeho náprotivok Mike Sullivan neskrýval sklamanie, avšak na svojich zverencov bol mimoriadne hrdý: "Toto bol najrýchlejší hokej na celom turnaji. V predĺžení sme mali tri alebo štyri veľké šance, ale neskórovali. Im sa podarilo presadiť, asi sa nedá viac v tomto smere rozobrať. Bol to z oboch strán pekný zápas, oba tímy mali v rôznych momentoch momentum. Hrali proti sebe najlepší z najlepších." „Je to naprd,” vyhlásil Brady Tkachuk. „Tento tím si zaslúžil viac. Veľmi to bolí. Každý z hráčov nechal na ľade všetko. Je to mimoriadne smutné, keď nie ste odmenení za tvrdú prácu. Ale všetko sa deje z nejakého dôvodu.”