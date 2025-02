VIDEO: McDavid strelil zlatý gól. Kanada oslavuje triumf na Turnaji štyroch krajín

Turnaj štyroch krajín (4 Nations Face-Off)

Lepší štart do zápasu mali hostia, ktorí sa ujali vedenia v 5. minúte po zásahu Nathana MacKinnona. Američania, rovnako ako v prvom vzájomnom zápase v skupine (3:1), otočili a od 28. minúty viedli po zásahoch Bradyho Tkachuka a Jakea Sandersona.

Najproduktívnejší hráč turnaja bol so šiestimi asistenciami obranca USA Zach Werenski, druhý McDavid mal na konte päť bodov (3+2). Najlepším strelcom bol so štyrmi gólmi MacKinnon.

Kanada stratila puk v obrannom pásme, získal ho Matthews a i keď mu zasunutie nevyšlo, pred bránkou bol pripravený B. Tkachuk a puk so šťastím pretlačil do siete - 1:1.

Následne prišlo jediné vylúčenie v stretnutí, no Kanada presilovku nezužitkovala, dokonca čelila prečísleniu, ktoré vyriešil pohotovým zákrokom Binnington. O chvíľu na ňom stroskotal aj Trocheck.

"Javorové listy" sa dočkali v 34. minúte, po zisku puku v strednom pásme sa rýchlo prepracovali až pred bránku, keď Marner šikovne uvoľnil Bennetta a ten poslal puk nad Hellebuyckovu vyrážačku - 2:2.

V drese USA nehral od 37. minúty M. Tkachuk, ktorému sa pravdepodobne obnovili zdravotné problémy.

V tretej tretine sa oba tímy sústredili viac na defenzívu, nepodnikali riskantné výpady a hralo sa opatrne.

V 46. minúte boli blízko ku gólu hostia, no tečovaná strela skončila na konštrukcii Hellebuyckovej bránky. Na druhej strane nepretlačil puk do siete Guentzel. V závere sa dohrávalo a duel dospel do predĺženia.