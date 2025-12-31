Nepomohol ani kvalitný výkon slovenského brankára. Domáci tím vyhral prestížny turnaj

Spenglerov pohár - finále
U.S. Collegiate Selects - Davos 3:6 (1:2, 2:1, 0:3)
Góly: 14. Walsh, 24. Fink, 34. Musa - 15. a 32. Tambellini, 12. Asplund, 56. Zadina, 57. Corvi, 58. Stránský
Hokejisti domáceho švajčiarskeho Davosu sa stali víťazmi 97. ročníka Spenglerovho pohára.
V silvestrovskom finále zdolali výber mladíkov z univerzitnej NCAA so slovenským brankárom Adamom Gajanom 6:3. Davos strhol výhru na svoju stranu v záverečných piatich minútach, keď strelil tri góly.
Gajan odchytal finálový duel. Slovák nastúpil aj v skupine proti Davosu, vtedy vyhral jeho tím 5:3.
Výber mladíkov z univerzitnej NCAA vo svojej premiére na Spenglerovom pohári postúpil až do finále, no v ňom uspel. Tradičný vianočný turnaj ovládol domáci HC Davos po rekordný 17-krát. O jeden triumf menej má Tím Kanada.
Gajan sa tak nestal ďalším zo Slovákov s celkovým víťazstvom na turnaji. Predtým to dokázali Peter Sejna s Davosom (2012), Denis Godla s KalPa Kuopio (2019), Tomáš Jurčo s Davosom (2024) a vlani Fribourg-Gotterón s Michalom Krištofom.
V rokoch 1972-1974 trikrát za sebou získal trofej Slovan Bratislava.