ONLINE: U.S. Collegiate Selects - Davos dnes, Spenglerov pohár LIVE (finále, Gajan)

Hokejisti tímov U.S. Collegiate Selects a Davos dnes nastúpia na finálový zápas 97. ročníka Spenglerovho pohára.
V drese výberu mladíkov z univerzitnej NCAA by sa mohol predstaviť slovenský brankár Adam Gajan.
Kde sledovať finále Spenglerovho pohára v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: U.S. Collegiate Selects - Davos dnes (hokej, Spenglerov pohár, finále, Adam Gajan, výsledok, streda, NAŽIVO)
Spengler Cup Finále 2025/2026
31.12.2025 o 12:10
Collegiate Selects
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Davos
Prenos
HC Davos
Tradiční pořadatel Spenglerova poháru si po roční pauze zahraje finále, kdy nakonec celý turnaj vyhrál. Parta okolo českých útočníků Matěje Stránského a Filipa Zadiny také na úvod prohrála, když nestačila právě na americké studenty 3:5, ovšem poté svěřenci trenéra Holdena přehráli Kanadu 4:1 a z Cattiniho skupiny šli do play-off z druhého místa. V pondělním utkání pak Davos udolal poměrem 3:0 finské Helsinky a když včera v repríze loňského semifinále vrátil Fribourgu porážku z minulého roku (zápas skončil 3:1), postoupil do finále.
Bodovanému pořadí vládne se dvěma brankami a třemi asistencemi Matěj Stránský, který byl dokonce proti Fribourgu vyhlášen nejlepším hráčem zápasu. Útok ostravského rodáka doplňují Rasmus Asplund (1+3) a Tino Kessler (2+1) a produktivní dokáže být také Simon Ryfors (na Spengleru 2+2), pro změnu parťák Filipa Zadiny z lajny.
Tradiční pořadatel Spenglerova poháru si po roční pauze zahraje finále, kdy nakonec celý turnaj vyhrál. Parta okolo českých útočníků Matěje Stránského a Filipa Zadiny také na úvod prohrála, když nestačila právě na americké studenty 3:5, ovšem poté svěřenci trenéra Holdena přehráli Kanadu 4:1 a z Cattiniho skupiny šli do play-off z druhého místa. V pondělním utkání pak Davos udolal poměrem 3:0 finské Helsinky a když včera v repríze loňského semifinále vrátil Fribourgu porážku z minulého roku (zápas skončil 3:1), postoupil do finále.
Bodovanému pořadí vládne se dvěma brankami a třemi asistencemi Matěj Stránský, který byl dokonce proti Fribourgu vyhlášen nejlepším hráčem zápasu. Útok ostravského rodáka doplňují Rasmus Asplund (1+3) a Tino Kessler (2+1) a produktivní dokáže být také Simon Ryfors (na Spengleru 2+2), pro změnu parťák Filipa Zadiny z lajny.
U.S. Collegiate Selects
Nově vytvořený tým z talentů působících v americké NCAA sice začal letošní ročník Spenglerova poháru těsnou porážkou 2:3 s Kanadou, avšak poté udolal domácí Davos 5:3 a postoupil tak z prvního místa Cattiniho skupiny přímo do semifinále. V tom navíc americký výběr udolal pražskou Spartu znovu 5:3 a při své premiérové účasti na turnaji se může těšit na finále.
Bodově zatím turnaj vychází jedenadvacetiletému Aidenu Finkovi, který zazářil hlavně v zápase se Spartou, kde zaznamenal hattrick a asistenci k tomu. Pěknou bilancí 2+3 se může pochlubit jeho spoluhráč Quinn Finley a za zmínku stojí i tři asistence T.J. Hughese.
Nově vytvořený tým z talentů působících v americké NCAA sice začal letošní ročník Spenglerova poháru těsnou porážkou 2:3 s Kanadou, avšak poté udolal domácí Davos 5:3 a postoupil tak z prvního místa Cattiniho skupiny přímo do semifinále. V tom navíc americký výběr udolal pražskou Spartu znovu 5:3 a při své premiérové účasti na turnaji se může těšit na finále.
Bodově zatím turnaj vychází jedenadvacetiletému Aidenu Finkovi, který zazářil hlavně v zápase se Spartou, kde zaznamenal hattrick a asistenci k tomu. Pěknou bilancí 2+3 se může pochlubit jeho spoluhráč Quinn Finley a za zmínku stojí i tři asistence T.J. Hughese.
Příjemné silvestrovské odpoledne všem fanouškům hokeje. Hned deset minut po dvanácté hodině vyvrcholí Spenglerův pohár, který nabídne reprízu skupinového území mezi americkým univerzitním týmem Collegiate Selects a pořádajícím Davosem. Příjemnou zábavu!
Vítáme vás u on-line přenosu. Utkání začíná v 12:10.