Povzbudila ho pripomienka novinára. Perron zaznamenal 300. gól v NHL

NEW YORK.Kanadský hokejový útočník David Perron z Detroitu sa dvomi gólmi do bránky Minnesoty dostal na métu 300 presných zásahov v základnej časti NHL. Dočkal sa jej vo svojej 17. sezóne a 1075. zápase.

"Povzbudilo ma to. Napokon sa to podarilo už dnes, je to skvelý pocit. So spoluhráčmi sme predviedli niekoľko pekných akcií, ktoré som mal možnosť zakončiť. Som rád, že je to už za mnou a že sa darí aj tímu," uviedol Perron po treťom víťazstve Red Wings za sebou.

Perrona, ktorý v roku 2019 získal Stanleyho pohár v drese St. Louis Blues, pochválil aj tréner Detroitu Derek Lalonde: "Poháňa nás jeho vášeň víťaziť. Neviem, či som mal do činenia s viac ctižiadostivým hráčom. Je niekto, koho sme ako organizácia naozaj potrebovali."