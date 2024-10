Emotívna rozlúčka s Gaudreauom, gól brankára a míľniky Ovečkina aj Aha

NEW YORK. Viacerými symbolickými gestami vrátane vyvesenia symbolického dresu si v klube Columbus Blue Jackets uctili tragicky zosnulého útočníka Johnnyho Gaudreaua.

"Bolo to ťažké. Bol to výnimočný, naozaj výnimočný moment, na ktorý budem navždy spomínať. Takisto, ako na Johnnyho. Mal som pocit, že nás dnes sledoval zhora. Tušil som, že dnes dám gól a podarilo sa. Dnes som cítil Johnnyho vedľa seba," priznal Monahan.

V emotívnom úvode zápasu potláčal slzy aj tréner Columbusu Dean Evason: "Zasiahlo ma to, pretože som si predstavil, že na tom mieste (ľavom krídle) mal teraz stáť on. Bolo to fantastické gesto."

V hľadisku nechýbali ani Gaudreauovi rodičia, pričom otec Guy, ktorý je bývalý hráč a dlhoročný tréner na nižších úrovniach, vyšiel na ľad s tímom Columbusu na predzápasovom tréningu.

Johnyho manželka Meredith aj s dvomi deťmi Noahom a Johnnym priamo z ľadu sledovali, ako symbolický dres s číslom 13 vystúpal pod strop Nationwide Areny.

"Viem, že pre jeho rodinu, manželku a deti to veľa znamená. Veľmi si vážia tieto pocty," dodal Monahan.