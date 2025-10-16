Trnavčania oslavujú druhú výhru v sezóne. Osemnástke naložili poltucet

Tipos SHL - vložený zápas
HK Gladiators Trnava - JOJ ŠPORT Slovensko 18 6:3 (4:1, 0:1, 2:1)
Góly: 5. Jobek, 13. Holovič (Antonov, Múčka), 16. Antonov (Holovič, Múčka), 19. Antonov (Múčka, Jerofejevs), 58. Múčka, 58. Múčka (Antonov) - 13. Obušek (Písarčík, Repka), 31. Ondrejčák (Macák), 44. Šimko (Hazucha, Kopačka)
Rozhodcovia: Vido, Hlinka - Vystavil, Mižík, vylúčení: 4:3, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0
Diváci: 1989
HK Gladiators Trnava: Hollý - Bottán, Jerofejevs, Haborák, Scheuer, Kadyrov, Kremnický - Antonov, Holovič, Múčka - Jobek, Klapica, Svitek - Michajlov, Bořuta, Petrík - Achberger
SR18: Husár - Hazucha, Varga, Stančík, Syrný, Somík, Dedík, Vrtiel - Brath, Šimko, Kizák - Karšay, Macák, Ondrejčák - Obušek, Repka, Pisarčík - Regináč, Rajnoha, Kopačka - Friedl
TRNAVA. Hokejisti tímu JOJ ŠPORT Slovensko 18 nebodovali ani vo svojom šiestom zápase novej sezóny Tipos SHL. Vo štvrtkovom vloženom stretnutí prehrali na ľade HK Gladiators Trnava 3:6.
Domácich potiahol prvý útok, Mário Múčka strelil dva góly a pridal tri asistencie, Vladimir Antonov mal bilanciu 2+2 a Marcel Holovič zaznamenal jeden presný zásah a na jeden prihral.
Trnavčania zaznamenali len druhú výhru v 11 dueloch ročníka a so šiestimi bodmi sú na poslednej priečke.