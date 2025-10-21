Trnava pokračuje v katastrofálnych výsledkoch. Doma nestačila na Detvu

Tipos SHL - 12. kolo
Trnava - Detva 1:4 (0:2, 1:1, 0:1)
Góly: 39. Hanula (Múčka, Holovič) – 9. Nauš (Safaralejev, Petran), 18. R. Šechný (Safaralejev, Petran), 28. Safaralejev (Nauš), 47. Danielčák
Rozhodcovia: Hlinka, Valach – Lepieš, Šramaty
Vylúčení: 6:3, presilovky: 1:2, oslabenia: 0:0
Diváci: 195
Trnava: Hollý – Jerofejevs, Bottán, Scheuer, Haborák, Fügersy, Kadyrov, Fajnor – Múčka, Holovič, Piskarev – Svitek, Klapica, Hanula – Achberger, Jobek, Michajlov – Staňo, Béreš, Bořuta
Detva: Gajan – Petran, Štec, Myšiak, Jasečko, Kaštánek, Zorvan, Bais – Nauš, R. Šechný, Safaralejev – Kalousek, Jamrich, Surový – Jedliček, Zöld, Danielčák – Dobiš, Hudec, J. Šechný
TRNAVA. Hokejisti Trnavy prehrali v utorkovom zápase 12. kola Tipos Slovenskej hokejovej ligy s HK Detva 1:4.
Trnavčania zostali na 12. mieste tabuľky so 7 bodmi, Detva poskočila s 21 bodmi na 4. priečku.