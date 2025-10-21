Trnava pokračuje v katastrofálnych výsledkoch. Doma nestačila na Detvu

Hokejisti HK Detva.
Hokejisti HK Detva. (Autor: Facebook/HK DOXXbet DETVA/Danka Borsuková)
TASR|21. okt 2025 o 20:06
Trnavčania zostali na 12. mieste tabuľky so 7 bodmi.

Tipos SHL - 12. kolo

Trnava - Detva 1:4 (0:2, 1:1, 0:1)

Góly: 39. Hanula (Múčka, Holovič) – 9. Nauš (Safaralejev, Petran), 18. R. Šechný (Safaralejev, Petran), 28. Safaralejev (Nauš), 47. Danielčák

Rozhodcovia: Hlinka, Valach – Lepieš, Šramaty

Vylúčení: 6:3, presilovky: 1:2, oslabenia: 0:0

Diváci: 195

Trnava: Hollý – Jerofejevs, Bottán, Scheuer, Haborák, Fügersy, Kadyrov, Fajnor – Múčka, Holovič, Piskarev – Svitek, Klapica, Hanula – Achberger, Jobek, Michajlov – Staňo, Béreš, Bořuta

Detva: Gajan – Petran, Štec, Myšiak, Jasečko, Kaštánek, Zorvan, Bais – Nauš, R. Šechný, Safaralejev – Kalousek, Jamrich, Surový – Jedliček, Zöld, Danielčák – Dobiš, Hudec, J. Šechný

TRNAVA. Hokejisti Trnavy prehrali v utorkovom zápase 12. kola Tipos Slovenskej hokejovej ligy s HK Detva 1:4.

Trnavčania zostali na 12. mieste tabuľky so 7 bodmi, Detva poskočila s 21 bodmi na 4. priečku.

Tabuľka Tipos SHL

Slovenská hokejová liga

