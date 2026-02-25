Černák bude dva zápasy bez trénera, zomrel mu otec. Na ZOH viedol striebornú Kanadu

Rozčúlený tréner Tampy Bay Jon Cooper. (Autor: TASR/AP)
25. feb 2026
Vynechá stredajšie domáce stretnutie s Torontom a štvrtkový duel na ľade Caroliny.

Hokejisti Tampy Bay vstúpia do NHL po olympijskej pauze bez trénera Jona Coopera. Koučovi, ktorý v Miláne doviedol kanadskú reprezentáciu k striebru, zomrel otec a na striedačke Lightning bude z rodinných dôvodov chýbať dva zápasy.

Vedenie tímu oznámilo, že Cooper vynechá stredajšie domáce stretnutie s Torontom a štvrtkový duel na ľade Caroliny. Dres Lightning si oblieka aj slovenký obranca Erik Černák.

Počas neprítomnosti hlavného trénera, ktorý Lightning v minulosti doviedol k dvom triumfom v Stanleyho pohári, povedú mužstvo jeho asistenti Jeff Halpern, Rob Zettler a Dan Hinote. Cooper by sa mal na striedačku vrátiť na sobotňajší domáci zápas s Buffalom.

Tampa Bay v NHL vedie Východnú konferenciu s rovnakým bodovým ziskom, ako má Carolina.

NHL

