Černák bude dva zápasy bez trénera, zomrel mu otec. Na ZOH viedol striebornú Kanadu

Hokejisti Tampy Bay vstúpia do NHL po olympijskej pauze bez trénera Jona Coopera. Koučovi, ktorý v Miláne doviedol kanadskú reprezentáciu k striebru, zomrel otec a na striedačke Lightning bude z rodinných dôvodov chýbať dva zápasy.
Vedenie tímu oznámilo, že Cooper vynechá stredajšie domáce stretnutie s Torontom a štvrtkový duel na ľade Caroliny. Dres Lightning si oblieka aj slovenký obranca Erik Černák.
Počas neprítomnosti hlavného trénera, ktorý Lightning v minulosti doviedol k dvom triumfom v Stanleyho pohári, povedú mužstvo jeho asistenti Jeff Halpern, Rob Zettler a Dan Hinote. Cooper by sa mal na striedačku vrátiť na sobotňajší domáci zápas s Buffalom.
Tampa Bay v NHL vedie Východnú konferenciu s rovnakým bodovým ziskom, ako má Carolina.
