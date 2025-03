Košice zlomili Trenčín 5-gólovou úvodnou tretinou. Chovan: Ukázali sme silu a kvalitu

Podriadili tomu taktiku a celé im to vyšlo dokonale. Na ľade Dukly dali počas úvodných 20 minút päť gólov a pohodlne si dokráčali po postup do semifinále. V ňom ich čaká Zvolen.

TRENČÍN. Hokejisti Košíc cestovali na šiesty semifinálový zápas play off Tipos extraligy do Trenčína s cieľom zlomiť súpera čo najskôr.

Ale za tú celú sériu klobúk dole pred Trenčínom, aký podali výkon, aké hrali zápasy, takže bola to určite náročná séria aj pre nás,“ povedal kapitán Košíc Michal Chovan.

Nakoniec to bolo zaslúžené, ale vravím ešte raz, rešpekt pred súperom, myslím, že odohrali kvalitnú sériu,“ dodal kapitán HC.

„Ukázali sme aká je tam sila, aká je kvalita v mužstve. Máme široký káder, takže určite sme urobili všetko pre to, aby sme išli ďalej.

„Play of je o niečom inom. Nie o bodoch jednotlivcov, zápasy vyhráva mužstvo. Na tom si budeme zakladať. Samozrejme potrebujeme aj veľa kvality do ofenzívy, ale musíme hrať zodpovedne aj dozadu.“

V šiestom zápase mali Košičania navrch prakticky počas celých 60 minút, Trenčanov pustili len do ojedinelých šancí.

Tridsaťsedemročný zvolenský rodák sa už od tejto chvíle bude pripravovať na ďalšieho súpera a to práve Zvolen. Košičanom tak bude stáť v ceste už druhý tím z predkola play off.

„Neviem, či to je pre mňa ešte také špeciálne, už je to fakt dávno čo som tam hral, už sme odohrali proti sebe aj jedno finále. Ale určite to bude náročná séria.

Zvolen je teraz na koni, takže musíme dobre zregenerovať a pripraviť sa na to, urobíme zasa maximum, aby sme išli do finále.

Pôjdeme zápas od zápasu, to sme si povedali aj teraz pred sériou s Trenčínom. Budeme hrať a nebudeme riešiť aký je stav. Hrá sa na štyri víťazné zápasy a to budeme mať v hlavách.“