ONLINE: Toronto Maple Leafs - Montreal Canadiens dnes, príprava NHL LIVE (Juraj Slafkovský)

27. sep 2025 o 20:00
Sledujte s nami ONLINE prenos z prípravného zápasu NHL: Toronto Maple Leafs - Montreal Canadiens.

TORONTO. Hokejisti Toronta Maple Leafs a Montrealu Canadiens dnes hrajú prípravný zápas pred novou sezónou NHL.

V drese hostí by sa mohli predstaviť až dvaja Slováci - Juraj Slafkovský a Filip Mešár.

Kde sledovať prípravu NHL v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

Príprava NHL  2025/2026
28.09.2025 o 01:00
Toronto
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Montreal
Prenos
Prajem pekné ráno pri sledovaní prípravného zápasu NHL medzi Toronto Maple Leafs a Montreal Canadiens.

V dnešnom prípravnom zápase sa stretávajú kanadské mužstvá, ktoré majú medzi sebou obrovskú prestíž. Toronto a Montreal odohrali medzi sebou veľké množstvo zápasov a vždy je vidieť výborný derby zápas s veľkým nasadením. Dnes pravdepodobne naatúpia do zápasu dvaja slovenskí hokejisti a to v drese Manotrealu Canadiens. Sú nimi Juraj Slafkovský a Filip Mešár
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 01:00.

NHL

dnes 20:00
