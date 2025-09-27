ONLINE: Toronto Maple Leafs - Montreal Canadiens dnes, príprava NHL LIVE (Juraj Slafkovský)

TORONTO. Hokejisti Toronta Maple Leafs a Montrealu Canadiens dnes hrajú prípravný zápas pred novou sezónou NHL.
V drese hostí by sa mohli predstaviť až dvaja Slováci - Juraj Slafkovský a Filip Mešár.
Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
Príprava NHL 2025/2026
28.09.2025 o 01:00
Toronto
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Montreal
Prenos
Prajem pekné ráno pri sledovaní prípravného zápasu NHL medzi Toronto Maple Leafs a Montreal Canadiens.
V dnešnom prípravnom zápase sa stretávajú kanadské mužstvá, ktoré majú medzi sebou obrovskú prestíž. Toronto a Montreal odohrali medzi sebou veľké množstvo zápasov a vždy je vidieť výborný derby zápas s veľkým nasadením. Dnes pravdepodobne naatúpia do zápasu dvaja slovenskí hokejisti a to v drese Manotrealu Canadiens. Sú nimi Juraj Slafkovský a Filip Mešár
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 01:00.