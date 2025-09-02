Topoľčany nemali s rivalom žiadny problém. Postúpili do štvrťfinále

JOJ Šport Slovenský pohár - osemfinále
HC Topoľčany - HK 95 Považská Bystrica 3:0 (0:0, 2:0, 1:0)
Góly: 25. Piačka (Šišovský, Pupák), 40. Hečko (Janča), 44. Bystričan (Hečko, Mamonov)
HC Topoľčany: Noskovič – Pupák, Mastič, Sedlák, Bystričan, Benko, Hruška, Bajzík – Lušňák, Piačka, Šišovský – Gergel, Bečka, Ožvald – Pšenko, Hurtaj, Matej – Mamonov, Janča, Hečko Tréner: Tibor Višňovský
HK 95 Považská Bystrica: Lamper – Nahálka, Omelka, Zlocha A., Ďurkech L., Ďurkech J., Gachulinec, Putala, Zemko – Urbánek, Zlocha J., Rehák – Tománek, Ligas, Galimov – Židek, Štefánik, Belic – Kubala, Rufati, Rojko
TOPOĽČANY. Hokejisti HC Topoľčany postúpili do štvrťfinále JOJ Šport Slovenského pohára.
V pondelkovom osemfinále zdolali HK 95 Považská Bystrica 3:0.