Topoľčany nemali s rivalom žiadny problém. Postúpili do štvrťfinále

Hokejisti HC Topoľčany.
Hokejisti HC Topoľčany. (Autor: facebook/HC Topoľčany)
TASR|2. sep 2025 o 07:50
ShareTweet0

V osemfinále nedovolili Považskej Bystrici streliť ani gól.

JOJ Šport Slovenský pohár - osemfinále

HC Topoľčany - HK 95 Považská Bystrica 3:0 (0:0, 2:0, 1:0)

Góly: 25. Piačka (Šišovský, Pupák), 40. Hečko (Janča), 44. Bystričan (Hečko, Mamonov)

HC Topoľčany: Noskovič – Pupák, Mastič, Sedlák, Bystričan, Benko, Hruška, Bajzík – Lušňák, Piačka, Šišovský – Gergel, Bečka, Ožvald – Pšenko, Hurtaj, Matej – Mamonov, Janča, Hečko Tréner: Tibor Višňovský

HK 95 Považská Bystrica: Lamper – Nahálka, Omelka, Zlocha A., Ďurkech L., Ďurkech J., Gachulinec, Putala, Zemko – Urbánek, Zlocha J., Rehák – Tománek, Ligas, Galimov – Židek, Štefánik, Belic – Kubala, Rufati, Rojko

TOPOĽČANY. Hokejisti HC Topoľčany postúpili do štvrťfinále JOJ Šport Slovenského pohára.

V pondelkovom osemfinále zdolali HK 95 Považská Bystrica 3:0.

Slovensko

Hokejisti HC Topoľčany.
Hokejisti HC Topoľčany.
Topoľčany nemali s rivalom žiadny problém. Postúpili do štvrťfinále
dnes 07:50
Nachádzate sa tu:
Domov»Hokej»Slovensko»Topoľčany nemali s rivalom žiadny problém. Postúpili do štvrťfinále