Tatar verí, že s Nemcom budú spoluhráčmi. So všetkým mu pomôžem, vraví

BRATISLAVA. Slovenský hokejový útočník Tomáš Tatar nemá za sebou najlepšiu sezónu v tíme New Jersey Devils v zámorskej NHL, ale verí, že tá nasledujúca bude lepšia aj vďaka príchodu nových hráčov. Tridsaťjedenročný reprezentant sa teší na spoluprácu s dvojicou Čechov - útočníkom Ondřejom Palátom a brankárom Vítom Vaněčkom. V rozhovore pre oficiálny web Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) tiež prezradil, že sa pokúsi pomôcť tohtoročnej draftovej dvojke Šimonovi Nemcovi. "Získali sme dvoch obrancov, prišli tiež Ondro s Vítkom. Tím je teraz určite silnejší a dúfam, že budeme mať dobrý kemp a zachytíme štart ligy. Výsledky by sa mali dostaviť a osobne verím, že počas obdobia uzávierky prestupov budeme na pozícii garantujúcej play-off.

Nebude to ľahké, pretože NHL je veľmi vyrovnaná a každý rok je to boj o vyraďovaciu fázu. Každú sezónu sa to mení, ale verím, že letné posilnenie kádra prinesie výsledky," uviedol Tatar na margo ambícií New Jersey v sezóne 2022/2023.

V minulom ročníku zaznamenal 15 gólov a 15 asistencií v 76 dueloch základnej časti, do play-off sa s tímom nedostal.

Tatar chce pomôcť krajanovi Nemcovi zvyknúť si na prostredie v New Jersey. Bol by rád, keby boli spoluhráčmi v profilige: "Veľmi sa na neho teším. Dúfam, že mu vyjde kemp a dostane sa priamo do NHL. Ja, samozrejme, nepoznám plány organizácie, ale Šimonovi pomôžem so všetkým, čo bude potrebovať. Verím, že v tíme Devils ostane celý rok. Viem, že pre mladého chlapca nie je jednoduché prísť do Ameriky a zvyknúť si na veľkú zmenu. Spomínam si na moje začiatky a som vďačný všetkým, ktorí mi vtedy pomohli. V tomto smere je určite fajn mať po ruke krajana a Šimonovi preto rád pomôžem."