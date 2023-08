Tatar trénoval s extraligistom. Keby som zatlačil, zmluva by bola už podpísaná, povedal

"Keby som na to zatlačil, tak zmluva by bola podpísaná aj zajtra," povedal pre klubovú stránku HK Poprad.

Chalani sú v poriadnom tempe, majú nakorčuľované, veľmi mi tieto tréningy pomohli. Teraz ešte pár dní potrénujem individuálne a budúci týždeň by som už chcel odísť do USA. Príprava bola dlhá, ale cítim sa výborne a teším sa na sezónu."

V tíme "diablov" strávil dve sezóny, no vedenie mu neponúklo nový kontrakt. Opäť si tak vyskúšal voľný trh a v súvislosti s jeho novým pôsobiskom sa v zámorí spomína najviac Pittsburgh, ale aj iné tímy.

"Mám ponuky z viacerých mužstiev, nechávam si to uležať v hlave, že ktorá možnosť bude tá najlepšia. Keby som na to zatlačil, tak zmluva by bola podpísaná aj zajtra, ale keďže som čakal dlhšie, tak sa snažím detailne myslieť na to, ktorý z klubov bude tá najlepšia voľba.

Aj vzhľadom na možnosť úspechu, spoluhráčov a podobne. Uvažujem teraz hĺbkovo, chcem spraviť správne rozhodnutie a verím, že si dobre vyberiem," dodal.