VIDEO: Pobežal má viac sebavedomia, priestoru na ľade, aj dvojičku v triede

Osobne si myslím že je to celkom fajn, ale stále to môže byt lepšie. Tímovo by som povedal, že mali sme tam nejaké výkyvy, ale myslím že trénujeme veľmi dobre a dúfam že sa to prenesie aj do zápasov.

NITRA. Patrí k najväčším talentom slovenského hokeja, na MS hráčov do 18 rokov v apríli bol kapitán reprezentácie, ktorá sa prebojovala do semifinále. Útočník TOMÁŠ POBEŽAL korčuľuje v extralige druhú sezónu, v nitrianskom drese má v trinástich zápasoch zatiaľ bilanciu štyri góly a tri asistencie.

Mám viac sebavedomia, aj priestoru na ľade. Tréneri mi dôverujú a veľmi ma to teší.

V produktivite ste už teraz dosiahli viac, ako za celý uplynulý ročník. Čomu to pripisujete?

Šampionát do 20 rokov vám minulý rok unikol pre zranenie. Bol by to pre vás jeden z vrcholov tejto sezóny, keby ste si zahrali v Ottawe?

Určite áno. Myslím si, že pre každého hráča do 20 rokov je cieľ dostať sa na vianočné MS tejto kategórie, pre mňa tiež.

Ako sa vám darí kombinovať profesionálny hokej so školou? Máte v škole obľúbený predmet okrem telocviku?

Obľúbený predmet nemám. Zvládam to celkom v pohode, mám v triede svoje dvojča takže je to ok.

Čo sa pre vás zmenilo dovŕšením osemnástich rokov? Chystáte sa napríklad získať vodičský preukaz?

Plánujem si spraviť vodičský preukaz. Život sa mi nezmenil, ide ďalej tak, ako doteraz.