Poriadna dávka smoly. Český útočník si v predposlednom zápase sezóny zlomil nohu

Český hokejový útočník Tomáš Nosek z Floridy si v predposlednom zápase sezóny NHL proti New York Rangers zlomil nohu.
Kouč Paul Maurice uviedol, že Nosek má zlomenú lýtkovú kosť, ale nemusí ísť na operáciu. Kvôli inému zraneniu pritom tridsaťtriročný forvard začal hrať až začiatkom marca.
Nosek v domácom dueli proti Rangers (3:2) v noci na utorok odohral celé stretnutie, celkovo strávil na ľade takmer 16 minút.
Bol to pre neho iba 21. zápas v sezóne, ktorej veľkú časť premeškal po tom, čo si počas prípravy poranil koleno a musel na operáciu. Na konte má dva góly a dve nahrávky.
"Krásne na tom je, že keď som ho videl s nohou v ortéze, tak povedal: 'Fajn, aspoň je to tá druhá noha'," priblížil Maurice Noskov nadhľad, s ktorým sa snaží aspoň trochu odľahčiť zložitú situáciu.
Prípad Noska, ktorý bol vlani členom úspešného tímu, je len dokreslením veľkej smoly, ktorá Panthers sprevádzala. Pre posledný štart v sezóne, ktorým bol v noci na dnes zápas s Detroitom, chýbal celkovo 15 hráčov. Napriek tomu Panthers vyhrali 8:1.
V súčte vynechali hráči tímu v sezóne pre zdravotné ťažkosti vyše 500 zápasov.
"Neskutočné... toto je niečo mimo tohto sveta, pretože to vyzerá, že hrať za Panthers je tá najnebezpečnejšia práca v profesionálnom športe. V hokeji to teraz bolo celkom určite to najnebezpečnejšie miesto, kde môžete pracovať," uľavil si Maurice.
Nosek sa zranil paradoxne hneď v ďalšom stretnutí po tom, ako sa dvakrát zapísal do streleckej listiny na ľade Toronta a pomohol k výhre 6:2.
