Marcinko: Ružička spravil všetko, aby ľudia zmenili názor. Dajme mu druhú šancu (podcast)

Kapitán HC Slovan Bratislava Tomáš Marcinko sa v podcaste PRESSko PLUS vracia k témam, ktoré v slovenskom hokeji dlhodobo vyvolávajú emócie.
Hovorí o prestupe z Košíc do Bratislavy, o kapitánskom „céčku“, ktoré si obliekol krátko po príchode, ale aj o citlivých otázkach spojených s reprezentáciou, hráčmi z KHL či návratom Adama Ružičku.
Dotýka sa aj olympijských spomienok a výzvy, ktorú prinesie Miláno. Hoci momentálne pauzuje pre zdravotné problémy, z rozhovoru je cítiť, že jeho ambície aj líderská pozícia zostávajú nezmenené.
Košičan v Bratislave
Prestup Marcinka do Slovana vyvolal emócie, keďže ide o košického odchovanca. On sám ho však vníma pragmaticky – Bratislava je už roky domovom pre jeho rodinu.
Rivalitu medzi oboma klubmi považuje za dôležitú pre atraktivitu ligy, no prestupy medzi nimi berie ako realitu dnešného hokeja.
Kapitánske „céčko“, ktoré prevzal po Michalovi Sersenovi, prijal s rešpektom. „Vnímam to s čo najväčšou pokorou a vážim si to. Som si vedomý toho, že je to zodpovednosť, ale aj veľká česť,“ povedal v podcaste.
Priznal, že ho voľba kabíny, ktorá si ho vybrala krátko po príchode, mierne prekvapila. Fanúšikov, ktorí mohli mať iný názor, chce presvedčiť výkonmi na ľade.
Tridsaťsedemročný hokejista sa dotkol aj negatívnych reakcií fanúšikov na nové logo Slovana. Chápe nostalgiu za starým orlom, no poukazuje na začiatok novej éry pod novými majiteľmi.
Olympijská nominácia
Marcinko sa nevyhol ani téme hráčov z KHL v národnom tíme. Ak by s nimi bol v jednej kabíne, fungoval by normálne.
„Vnímal by som ich ako každého iného hráča. Ak by sme sa mali baviť o vojne na Ukrajine, asi by sme si nerozumeli, ale v hokeji áno,“ vysvetlil s tým, že šport musí byť v tíme nadradený.
Podobne sa vyjadril aj k nominácii Ružičku. Uznáva, že jeho mimohokejové zlyhanie nebolo dobrým príkladom, no verí, že tréneri zohľadňovali typológiu hráča a myšlienku druhej šance.
Na blížiacu sa olympiádu v Miláne sa teší najmä pre návrat hráčov z NHL. Spomína na Soči, kde zdieľal kabínu s legendami ako Chára či Hossa, čo pre neho znamenalo splnený sen.
V Pjongčangu si zas vyskúšal líderskejšiu rolu v tíme bez hviezd z NHL. K skupine so Švédskom a Fínskom dodáva, že netreba podceňovať ani domáce Taliansko, ktoré môže ťažiť z podpory fanúšikov.
Slovenskí hokejisti sa na ZOH 2026 v Miláne a Cortine predstavia v skupine B. Prvý zápas je na programe 11. februára o 16:40 proti Fínsku.