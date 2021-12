Jurčo spoznal trest za náraz do rozhodcu. Všetko sa zomlelo rýchlo, vraví

BRATISLAVA. Slovenský hokejový útočník Tomáš Jurčo dostal v nadnárodnej KHL dištanc na jedno stretnutie za to, že v pondelkovom súboji jeho Barysu Nur-Sultan na ľade Kazane v druhej tretine vrazil do rozhodcu.

Slovák za to dostal trest na 10 minút plus do konca zápasu.

Okrem zastavenia činnosti vedenie súťaže uložilo slovenskému reprezentantovi pokutu vo výške 100-tisíc rubľov, čo je v prepočte približne 1190 eur.

Kazašský tím na ľade favorita napokon prekvapujúco zvíťazil 2:1. Referuje o tom web shaiba.kz.