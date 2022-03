Hertl k Pastrňákovi? Boston potřebuje posílit na centru

Tento článok je súčasťou špekulatívno-analytického seriálu redakcie Oh my Hockey o možných výmenách počas uzávierky prestupov v NHL.

český korešpondent blogu Oh my Hockey, ktorého autorské články uvádzame v pôvodnom českom znení.

SAN JOSE, BOSTON. San Jose Sharks se vzdalují šance na play off a spolu s tím i šance, že v jejich dresu zůstane Tomáš Hertl. Českému útočníkovi po sezóně končí smlouva, a přestože vedení San Jose věří, že se jim jej podaří udržet, jeho odchod se stává stále pravděpodobnějším.

Co by Bruins mohli Sharks za Hertla nabídnout?

Kalifornský klub tak před pondělní uzávěrkou přestupů bude naslouchat nabídkám zájemců o Hertlovy služby. Jedním z favoritů na jeho zisk jsou podle Corey Masisaka, redaktora serveru The Athletic, Boston Bruins.

Přestože centři jsou často bráni spíše za tvůrce hry, Hertlovi se daří také v zakončování akcí. S 25 góly se letos dělí o pozici nejlepšího střelce Sharks s Timo Meierem. Pokud by 28letý útočník současné tempo udržel, dostal by se na 35 gólů v sezóně, čímž by vyrovnal své osobní maximum ze sezóny 2018/19.

Zmíněný ročník byl pro Hertla výjimečným z hlediska produkce, poslední tři sezóny je ale velmi konzistentní. Jelikož ale byly poslední sezóny zkrácené a odchovanec pražské Slavie musel vynechat několik zápasů kvůli covidu, použijeme pro srovnání jiné metriky než celkový počet nasbíraných bodů.