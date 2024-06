Hokejistom radí študovať. Musia byť profesionáli 24 hodín, hovorí agent Gbúr

Hokej ma sprevádza celý môj život. Na Slovensku som si prešiel všetky mládežnícke súťaže a ako 17-ročný som odišiel do zámoria a hral som tam hokej niekoľko rokov. Následne som tam študoval. Zažil som rôzne situácie a tak som zistil, čo všetko potrebuje mladý hokejista, ktorý sa rozhodne ísť hrať hokej do zahraničia.

Aký je rozdiel, keď hráč má alebo naopak nemá agenta?

Hráč, ktorý nemá agenta si musí zabezpečiť všetko sám, prichádza do cudzieho prostredia a často musí riešiť veci, ktoré s hokejom nemajú nič spoločné. Vtedy sa prirodzene nemôže naplno venovať hokeju a v niektorých prípadoch, najmä u mladých hráčov, ani štúdiu.

Pravidelne komunikujeme s trénermi a manažérmi, teda máme aktuálne informácie o výkonoch hráčov, vieme, na čom majú naši klienti pracovať, aby boli lepší hokejisti. Taktiež pre našich klientov pripravujeme plány rozvoja, aby hráč vedel, krok po kroku, čo ho čaká. V neposlednom rade podporujeme hráča z marketingovej stránky v médiách alebo na sociálnych sieťach - keď vás v dnešnej dobe nikto nevidí, nikto si vás nevšimne.

Výhodou hráča, ktorý agenta má, je skutočnosť, že sa sústredí len sám na seba a hlavne na hokej. Naša agentúra zariadi všetko, čo hráč potrebuje, od leteniek až po príchod do klubu, komunikáciu s trénermi a manažérom klubu, a, samozrejme, aj zabezpečenie ubytovania. Hráčovi sme počas celej sezóny k dispozícii a s akoukoľvek požiadavkou sa na nás môže obrátiť.

GSA agentúra získala ako jediná agentúra zo Slovenska licenciu od českého hokejového zväzu. Aký to má prínos?

Je to v prvom rade obrovská konkurenčná výhoda pre nás a v druhom rade si myslím, že je to znak serióznosti a dáva to našej agentúre kredit, pretože na základe tejto licencie sme legálne oprávnení rokovať aj s klubmi z Českej republiky. Samozrejme, podmienky, ktoré pre hráča vyrokujeme, sú neporovnateľne výhodnejšie, ako by si hráč s klubom vyjednal sám, nehovoriac o právnej istote jeho kontraktu.

Preto odporúčame všetkým rodičom i hráčom, aby si hľadali agentúry, ktoré disponujú licenciami, je to prejav serióznosti a istoty. Na Slovensku či v Českej republike je takých agentúr niekoľko. Keď už sa niekomu zveríte do rúk, nech to je profesionál.

Akých hokejistov zastupujete? Venujete sa čisto slovenským hokejistom?

Zastupujeme mladých talentovaných slovenských a českých hokejistov, keďže na tých máme najlepší dosah. Našimi klientmi sú aj niektorí seniorskí hráči, napríklad Frank Hora, David Šoltés, Patrik Bačík a ďalší.