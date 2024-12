Hokejový talent z Nitry čaká na seniorský gól, túži po medaile z MS a chce do tepla

Ani nie. Určite by som rád išiel s chalanmi do Švajčiarska, ale som rád, že som zostal tu v Nitre a môžem pomáhať tímu.

Určite v rýchlosti a skúsenosti hráčov. To sú dva najväčšie rozdiely, ktoré by som spomenul.

Určite by ma to potešilo, ale momentálne nie je moja úloha strieľať góly. Mojou úlohou je hrať dobre, sústrediť sa na svoju hru. Ak gól príde, budem len rád.

Čo je tvoj hlavný cieľ v tejto sezóne, čo by si chcel dosiahnuť?

Vyhrať titul s juniorkou Nitry, dostať sa na majstrovstvá sveta do 18 rokov a tam získať nejakú medailu s chalanmi.

Máš potenciál byť draftovaný do NHL v roku 2026. Je to tvoja priorita alebo sa sústredíš na niečo iné? Máš nejaký obľúbený tím?

Sústredím sa hlavne na to, aby som hral svoj najlepší hokej. Ak by som bol draftovaný, bolo by to super.

Kto je tvoj hokejový vzor a prečo?

Asi Nathan MacKinnon, keďže na drese nosí číslo 29, a páči sa mi jeho štýl hry.

Keby si mal byť draftovaný do NHL, do ktorého tímu by si išiel najradšej?

Asi na Floridu, do tepla.