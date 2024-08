Nemecký reprezentant má rakovinu. Nádor odhalila rutinná prehliadka

BERLÍN. Hokejový útočník Tobias Eder má rakovinu. Informáciu priniesol jeho klub Eisbären Berlín (DEL).

Chorobu mu odhalili na predsezónnych testovaniach. Ide o zhubný nádor, ktorý si vyžaduje okamžitú liečbu.

"V takýchto chvíľach ide šport bokom. Všetkých nás to šokovalo. Každého v klube to zasiahlo a musíme to spracovať. Najdôležitejšie je, aby bol čím skôr opäť zdravý.

Celá jeho rodina nepochybne dostane našu plnú podporu. Prajeme im veľa sily a optimizmu. Sme s nimi v tomto náročnom období," vyhlásil manažér klubu Thomas Bothstede.