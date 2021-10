Na slovenský talent sa prišli pozrieť skauti z NHL. Strelil parádny gól

POPRAD. Hovorí sa o ňom ako o jednom z najtalentovanejších slovenských hokejistov v súčasnosti. V budúcom roku ho čaká draft, v ktorom si ho bude môcť vybrať jeden z klubov zámorskej NHL. „Priznám sa, že by mi bolo úplne jedno, ktorý tím v NHL by ma draftoval. Mojím snom je zahrať si v najlepšej lige sveta. Verím, že sa mi to podarí,“ vyhlásil 17-ročný útočník HK Poprad Filip Mešár. V minulej sezóne zažiaril vo svojej premiérovej sezóne medzi mužmi.

V Tipos extralige nazbieral v 51 zápasoch (základná časť spolu s play off) celkom 18 bodov za 6 gólov a 12 asistencií. A to mal rodák zo Spišskej Belej iba 16 rokov.

Zbytočné stresy Odchovanec Popradu pokračuje v strieľaní gólov aj v aktuálnej sezóne. V piatich stretnutiach si už stihol pripísať tri presné zásahy. Posledný z nich strelil parádnym spôsobom. Prebral si prihrávku v strednom pásme a po prieniku cez dvoch brániacich hráčov skóroval z bekhendu.

Svojmu tímu pomohol k domácemu víťazstvu 8:3 nad Novými Zámkami. Zápas sledovali priamo na tribúne aj skauti NHL z tímu New Jersey Devils. „Volal mi môj agent, ktorý mi oznámil, že sa na mňa prídu pozrieť do Popradu. Vedel som to teda už pred zápasom. Snažil som sa na to príliš nemyslieť a hrať si svoju hru,“ povedal Mešár.

Mladému slovenskému útočníkovi sa nerozklepali nohy. Hral sebavedomo. Vypracoval si aj viacero dobrých šancí. „Skauti z rôznych tímov sa na mňa teraz budú chodiť pozerať častejšie. Nemôžem sa na to príliš sústrediť. Boli by to zbytočné stresy, ktoré by ma mohli na ľade zväzovať,“ skonštatoval Mešár. Čas ide veľmi rýchlo O tom, ako sa skautom jeho hra páčila, sa dozvedel až od svojho agenta. „Vraj sa im zápas páčil. Povedali tiež, že som hral dobre, aj to, na akých veciach ešte musím zapracovať. Celkovo ale boli spokojní, takže som rád.“ Mešár sa bude snažiť svojimi výkonmi v prebiehajúcej sezóne nielen pomôcť Popradu dosiahnuť úspech, ale zároveň čo najviac zaujať, aby si ho v zámorí všimli.

„Vnímam to, že draft sa už blíži. Čas ide veľmi rýchlo. Som už viac sledovaný. Z klubov mi posielajú rôzne dotazníky. Prvoradé je však to, čo budem predvádzať na ľade.“ Popradu sa aktuálne darí. Je lídrom extraligy o skóre pred Slovanom. Podľa Mešára je atmosféra v kabíne veľmi dobrá. Hráči, ktorí prišli v lete, do tímu rýchlo zapadli. Potešila by ho reprezentačná pozvánka Talentovaný krídelník dostal od trénera Petra Mikulu výraznejšiu rolu. Zatiaľ sa mu darí jeho dôveru splácať.

Filip Mešár vo finále Hlinka Gretzky Cup. (Autor: TASR)