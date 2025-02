Exhibícia legiend priniesla streľbu z bufetu či jazdu v nákupnom vozíku, buly hodil Sagan

Ladislav Nagy, kapitán Tímu východu: "Gratulujem "Višňovi" a jeho tímu k víťazstvu. Ďakujem divákom a všetkým, ktorí nás prišli podporiť. Verím, že mali krásny zážitok. Škoda, že sme znovu prehrali. Verím, že o rok už zvíťazíme. Východ prehral znovu pre to, že má asi zlého kapitána."

Ľubomír Višňovský, kapitán Tímu západu: "Od začiatku sme si verili. Potom sme dali prvý gól a ukázali, ako by to mohlo ísť. Na konci sme si to už postrážili. S chalanmi sme sa stretli, mali sme dva dni zábavy a užili sme si to. Verím, že sa to páčilo aj divákom."

Richard Lintner, organizátor akcie: "Som nadšený z atmosféry, akú vytvorili fanúšikovia v Michalovciach. Rovnako tak aj z toho, ako si to užili hráči na ľade. To bolo dôležité, lebo energiu z ľadu potom cítili aj fanúšikovia. "Višňa" sa bude teraz veľmi dlho usmievať, keďže dvakrát ako kapitán zdolal tím Laca Nagyho na východe."

Peter Sagan, trojnásobný majster sveta v cyklistike: "Som rád, že som sem mohol prísť. Do Michaloviec som pricestoval priamo z Monaka. Som rád, že som sa stretol so športovcami a hokejistami, ktorých som dlhšie nevidel. Bolo skvelé znovu ich stretnúť a vidieť ich hrať. Na zápase bola veľmi dobrá atmosféra."

Vladimír Šmicer, bývalý český futbalista: "Keď som dostal ponuku zahrať si v tomto zápase, hneď som to prijal. Zahrať si s takýmito hráčmi je pre mňa zážitok. Hokej mám rád, rekreačne ho hrávam s kamarátmi. Keď hráte proti hokejistom, tak sa to nedá. Väčšinou vás však nechajú niečo spraviť, lebo vedia, kto ste. Ľudia si to užili, bola to zábava. Ja som veľmi rád, že som si tu mohol zahrať."