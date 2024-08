Miesto len pre dvoch Slovákov. Ako by vyzeral tím Európy na Svetovom pohári?

NEW YORK. Zámorská televízia Sportsnet sa pozrela, ako by vyzeral Tím Európy, ak by bol súčasťou Turnaja štyroch národov, ktorý sa uskutoční začiatkom roka 2025.

Podľa ich modelovej zostavy by sa doň zmestili len dvaja Slováci, aj to by nehrali prím. Išlo by o útočníka Juraja Slafkovského a zadáka Erika Černáka.

Mimo zostavy zostali napríklad obrancovia Martin Fehérváry a Šimon Nemec či útočníci Martin Pospíšil a Tomáš Tatar. Nezmestil sa však trebárs ani Čech Martin Nečas.