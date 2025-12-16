Bratislavský tím spoznal chuť víťazstva po deviatich zápasoch. Rozhodlo až predĺženie

TIPOS SHL - 26. kolo:
TEBS Bratislava - Považská Bystrica 3:2 pp (1:2, 0:0, 1:0 - 1:0)
Góly: 2. Knižka, 45. Zahradník (Bodnár), 62. Buc (Luža, Jakubík) – 10. Omelka (Tománek, Ligas), 19. Galimov (Urbánek, Nikmon)
Rozhodcovia: Moller, Valo - Tvrdoň, Vystavil, vylúčení: 2:2 na 2 min., navyše Rehák (P. Bystrica) 10+10 min za napádanie rozhodcov, presilovky: 2:0, oslabenia: 0:0
Hokejisti TEBS Bratislava zdolali v utorkovom zápase 26. kola Tipos Slovenskej hokejovej ligy Považskú Bystricu 3:2 po predĺžení.
O ich víťazstve rozhodol v druhej minúte extračasu Dávid Buc.