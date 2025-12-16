Bratislavský tím spoznal chuť víťazstva po deviatich zápasoch. Rozhodlo až predĺženie

Radosť hokejistov TEBS Bratislava
Radosť hokejistov TEBS Bratislava (Autor: HC TEBS Bratislava/Facebook)
TASR|16. dec 2025 o 21:27
ShareTweet0

Naposledy Bratislavčania dokázali zdolať pred mesiacom Nové Zámky.

TIPOS SHL - 26. kolo:

TEBS Bratislava - Považská Bystrica 3:2 pp (1:2, 0:0, 1:0 - 1:0)

Góly: 2. Knižka, 45. Zahradník (Bodnár), 62. Buc (Luža, Jakubík) – 10. Omelka (Tománek, Ligas), 19. Galimov (Urbánek, Nikmon)

Rozhodcovia: Moller, Valo - Tvrdoň, Vystavil, vylúčení: 2:2 na 2 min., navyše Rehák (P. Bystrica) 10+10 min za napádanie rozhodcov, presilovky: 2:0, oslabenia: 0:0

Hokejisti TEBS Bratislava zdolali v utorkovom zápase 26. kola Tipos Slovenskej hokejovej ligy Považskú Bystricu 3:2 po predĺžení.

O ich víťazstve rozhodol v druhej minúte extračasu Dávid Buc.

Tabuľka Tipos SHL

Slovenská hokejová liga

    Radosť hokejistov TEBS Bratislava
    Radosť hokejistov TEBS Bratislava
    Bratislavský tím spoznal chuť víťazstva po deviatich zápasoch. Rozhodlo až predĺženie
    dnes 21:27
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Hokej»Slovensko»Slovenská hokejová liga»Bratislavský tím spoznal chuť víťazstva po deviatich zápasoch. Rozhodlo až predĺženie