Útočník Chicaga v sezóne dohral. Je to zdrvujúce, povedal Bedard

Hall si koleno poranil 9. novembra po strete s Michaelom Eyssimontom z Tampy Bay Lightning. Minulý týždeň to ešte skúsil, no neúspešne. "Pokúsil sa o návrat, no korčuľou vošiel do ryhy a bolo," poznamenal Richardson.

Smútok z absencie bývalého hráča Arizony, Buffala, New Jersey a Edmontonu vyjadrila aj tohtoročná draftová jednotka. "Je to zdrvujúce," uviedol Bedard.