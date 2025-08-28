VIDEO: Prvý súťažný zápas, prvý gól. Tatar skóroval v Lige majstrov, môže ďakovať protihráčovi

LULEÅ. Štrnásť rokov. Presne toľko pôsobil Tomáš Tatar v NHL. Pred novou sezónou sa vrátil do do Európy, na dva roky sa upísal švajčiarskemu Zugu.
V novom drese sa mu darí od samého začiatku. V príprave odohral štyri zápasy, dvakrát skóroval. Gólový účet si otvoril aj v prvom súťažnom zápase.
Zug nastúpil v 1. kole hokejovej Ligy majstrov (Champions Hockey League) na ľade švédského tímu Luleå.
Tatar bol členom prvého útoku hostí. Zaujímavosťou je, že kým takmer celú kariéru hrával na pozícii krídelníka, v Zugu už v prvom zápase nastúpil na pozícii centra. Presne tak, ako to avizoval generálny manažér tímu hneď po jeho angažovaní.
Jeho gólový moment prišiel v 31. minúte za vyrovnaného stavu 1:1. Pri avizovanom vylúčení sa dostal k puku a chcel prihrávať. Domáci hráč Neo Hirsch si ho ale nešťasne zrazil do vlastnej bránky. Brankár bol bezmocný.
VIDEO: Prvý gól Tomáša Tatara v Lige majstrov
Luleå v 3. tretine dokázala vyrovnať na 2:2 zásluhou Heikkiho Liedesa. Zápas tak smeroval do predĺženia, kde v 3. minúte rozhodol o výhre Zugu Lukas Bengtsson.
Tatar odohral v zápase 17 minút a 54 sekúnd, trikrát ohrozil bránku súpera, vyhral takmer 69 percent vhadzovaní a stretnutie ukončil s plusovým bodom. Patril medzi najlepších hráčov hostí na ľade.
Zug sa predstaví v Lige majstrov aj v sobotu, keď zavíta na ľad francúzskeho Grenoblu.
Liga majstrov - 1. kolo:
Storhamar Hockey - Eisbären Berlín 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)
Góly: 4. Pföderl, 33. Reinke, 57. Geibel
Lulea Hockey - EV Zug 2:3 pp (1:0, 0:2, 1:0 - 0:1)
Góly: 13. F. Eriksson, 47. Liedes - 26. Martschini, 31. TATAR, 63. Bengtsson
ERC Ingolstadt - Ilves Tampere 1:3 (0:2, 0:1, 1:0)
Góly: 43. Schmolz - 1. Henman, 8. Looke, 24. Török
Belfast Giants - KalPa Kuopio 2:3 pp (1:1, 1:0, 0:1 - 0:1)
Góly: 1. Grasso, 29. Smith - 4. Rissanen, 59. Mäenpää, 62. Curry
HC Grenoble - SC Bern 0:2 (0:0, 0:2, 0:0)
Góly: 32. Merelä, 32. Lindholm
KAC Klagenfurt - HC Sparta Praha 1:4 (0:1, 0:1, 1:2)
Góly: 32. Van Ee - 4. a 33. Dzierkals, 43. Shore, 58. Hyka