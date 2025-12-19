Tatar nabral po zranení skvelú formu, bodoval v treťom zápase po sebe. Presadil sa aj gólovo

Tomáš Tatar oslavuje gól v drese EV Zug.
Tomáš Tatar oslavuje gól v drese EV Zug. (Autor: REUTERS)
TASR|19. dec 2025 o 22:09
Pri oboch spomenutých presných zásahoch si pripísal kanadské body celý česko-slovenský útok.

Slovenský hokejista Tomáš Tatar bodoval aj vo svojom treťom decembrovom vystúpení po vyše mesačnej pauze zapríčinenej zranením.

V piatkovom dueli švajčiarskej NL pomohol Zugu gólom a asistenciou k víťazstvu 4:0 nad Bielom.

Pri oboch spomenutých presných zásahoch si pripísal kanadské body celý česko-slovenský útok, v ktorom okrem Tatara figurujú Jan Kovář a Dominik Kubalík.

Prvému menovanému Tatar prihral v 49. minúte na gól na 3:0 a po asistenciách českých spoluhráčov dal 35-ročný slovenský útočník v 56. minúte výsledku konečnú podobu.

    dnes 22:09
