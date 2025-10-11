ONLINE: Tampa Bay Lightning - New Jersey Devils dnes, NHL LIVE (E. Černák, Š. Nemec)

TAMPA BAY. Hokejisti Tampy Bay Lightning a New Jersey Devils dnes v noci hrajú zápas novej sezóny NHL.
V zostave by nemal chýbať slovenský obranca Erik Černák, v zostave hostí zas Šimon Nemec.
Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: Tampa Bay Lightning - New Jersey Devils dnes (hokej, NHL, základná časť, Šimon Nemec, Erik Černák, výsledok, nedeľa, NAŽIVO)
NHL 2025/2026
12.10.2025 o 01:00
Tampa Bay
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
NJ Devils
Prenos
Vážení hokejoví fanúšikovia, vítam vás pri sledovaní zápasu NHL medzi Tampou Bay Lightning a New Jersey Devils.
Tampa po šialenom závere prípravy nestačila na svojho úvodného súpera, keď podľahla Ottawe Senators tesne 4:5. Duel pritom odštartovali výborným spôsobom, po niekoľkých minútach vyhráva o dva góly.
New Jersey nezačalo nový ročník taktiež ideálne, keď nestačili na Carolinu Hurricanes 3:6. Diabli sa úspešne doťahovali až do záverečných minút, kde strelil víťazný gól Seth Jarvis.
Posledné vzájomné zápasy na ľade Lightning:
Tampa Bay Lightning 4-0 New Jersey Devils
Tampa Bay Lightning 6-3 New Jersey Devils
Tampa Bay Lightning 4-3pp New Jersey Devils
Tampa Bay Lightning 2-5 New Jersey Devils
Tampa Bay Lightning 3-2 New Jersey Devils
Tampa po šialenom závere prípravy nestačila na svojho úvodného súpera, keď podľahla Ottawe Senators tesne 4:5. Duel pritom odštartovali výborným spôsobom, po niekoľkých minútach vyhráva o dva góly.
New Jersey nezačalo nový ročník taktiež ideálne, keď nestačili na Carolinu Hurricanes 3:6. Diabli sa úspešne doťahovali až do záverečných minút, kde strelil víťazný gól Seth Jarvis.
Posledné vzájomné zápasy na ľade Lightning:
Tampa Bay Lightning 4-0 New Jersey Devils
Tampa Bay Lightning 6-3 New Jersey Devils
Tampa Bay Lightning 4-3pp New Jersey Devils
Tampa Bay Lightning 2-5 New Jersey Devils
Tampa Bay Lightning 3-2 New Jersey Devils
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 01:00.
Tabuľky NHL
Západná konferencia:
Východná konferencia: