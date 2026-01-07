Švajčiari stavili na úspešný káder z MS. Premiéru na ZOH absolvuje viac ako polovica

Švajčiarsky národný hokejový tím zverejnil kompletnú 25-člennú nomináciu na februárové zimné olympijské hry v Miláne a Cortine d'Ampezzo.
V kádri hlavného trénera Patricka Fischera figuruje 20 hráčov zo strieborného tímu MS z Herningu a Štokholmu. Pre štrnásť hráčov pôjde o prvú účasť na olympijských hrách. Informovala o tom oficiálna stránka zväzu. Desať je z profiligy.
Po prvý raz od roku 2014 a celkovo po šiesty raz sa na olympijskej scéne opäť predstavia hráči z NHL. Dvadsaťpäť nominovaných reprezentantov má spolu na konte 1 759 štartov v národnom tíme a 13 olympijských účastí.
Najskúsenejšími sú brankári Reto Berra (2014, 2022) a Leonardo Genoni (2018, 2022), ktorých čaká tretia olympijská účasť. Druhú olympiádu absolvujú obrancovia Michael Fora, Roman Josi, Christian Marti a útočníci Sven Andrighetto, Christoph Bertschy, Denis Malgin, Nino Niederreiter, Pius Suter a Calvin Thürkauf.
S brankárom Akirom Schmidom, obrancami Timom Bernim, Andreom Glauserom, Deanom Kukanom, Janisom Moserom a Jonasom Siegenthalerom, ako aj útočníkmi Kevinom Fialom, Nicom Hischierom, Kenom Jägerom, Simonom Knakom, Philippom Kurashevom, Timom Meierom, Damienom Riatom a Sandrom Schmidom oslávi v Taliansku svoju olympijskú premiéru celkovo 14 hráčov.
Dvadsať hráčov zo strieborného tímu MS 2025 z Herningu a Štokholmu je opäť v nominácii a prináša so sebou cenné skúsenosti.
„Rozhodovanie o tom, kto sa dostane do olympijského tímu, nebolo pre náš realizačný tím vôbec jednoduché, keďže máme veľa výnimočných hráčov. Sme presvedčení, že sa nám podarilo zostaviť vyvážený mix – mužstvo, ktoré spája skúsenosti, fyzickú odolnosť, intenzitu a talent.
Sme jednotný tím, ktorý drží spolu a s plným nasadením pracuje na jednom cieli. Hráči dokonale poznajú našu filozofiu aj systém. Na ľade dáme zo seba všetko, aby sme ako tím bojovali o medaily. V posledných dvoch rokoch sme to dokázali ziskom strieborných medailí na MS,“ povedal hlavný tréner Patrick Fischer.
„Veľmi sa tešíme, že teraz môžeme vyberať z plnej kvality našich hráčov. Tento turnaj bude skutočným vrcholom – to najlepšie z najlepšieho!“
Lars Weibel, športový riaditeľ SIHF, dodáva: „Olympijské hry s najlepšími hráčmi sveta sú niečím výnimočným. Pre náš zväz je veľkou poctou byť súčasťou tohto vrcholu a môcť nominovať skúsený tím s vysokou kvalitou.
V celom okolí cítiť veľké očakávanie. Sme športovo aj organizačne pripravení prijať túto výzvu a reprezentovať Švajčiarsko na najvyššej úrovni.“
Tím si vo štvrtok 5. februára 2026 vyzdvihne oficiálnu kolekciu oblečenia a následne odcestuje priamo do Milána, kde sa bude pripravovať prostredníctvom viacerých tréningov a spoločného tréningu proti Lotyšsku (9. februára 2026, bez prístupu verejnosti). Desať hráčov z NHL sa k tímu pripojí 8. februára 2026.
Ostrý štart príde 12. februára 2026, keď Švajčiarsko nastúpi v prvom zápase skupiny o 12:10 proti Francúzsku. V piatok 13. februára 2026 nasleduje atraktívny duel proti Kanade o 21:10, pričom skupinovú fázu uzavrie zápas proti Česku 15. februára 2026 o 12:10.
Víťazi troch skupín a najlepší tím z druhých miest postúpia priamo do štvrťfinále. Zvyšných osem tímov zabojuje v kvalifikačnom kole o zvyšné štyri miesta vo štvrťfinále.
Nominácia Švajčiarsk na ZOH 2026
Brankári: Reto Berra (HC Fribourg-Gottéron), Leonardo Genoni (EV Zug), Akira Schmid (Vegas Golden Knights / NHL)
Obrancovia: Tim Berni (Genève-Servette HC), Michael Fora (HC Davos), Andrea Glauser (HC Fribourg-Gottéron), Roman Josi (Nashville Predators / NHL), Dean Kukan (ZSC Lions), Christian Marti (ZSC Lions), Janis Moser (Tampa Bay Lightning / NHL), Jonas Siegenthaler (New Jersey Devils / NHL)
Útočníci: Sven Andrighetto (ZSC Lions), Christoph Bertschy (HC Fribourg-Gottéron), Kevin Fiala (Los Angeles Kings / NHL), Nico Hischier (New Jersey Devils / NHL), Ken Jäger (Lausanne HC), Simon Knak (HC Davos), Philipp Kurashev (San Jose Sharks / NHL), Denis Malgin (ZSC Lions), Timo Meier (New Jersey Devils / NHL), Nino Niederreiter (Winnipeg Jets / NHL), Damien Riat (Lausanne HC), Sandro Schmid (HC Fribourg-Gottéron), Pius Suter (St. Louis Blues / NHL), Calvin Thürkauf (HC Lugano)