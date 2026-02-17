Obrovská tragédia po streľbe na hokejovom zápase. Zahynuli najmenej traja ľudia

Najmenej traja ľudia zahynuli a ďalší traja sú v kritickom stave po hromadnej streľbe na stredoškolskom hokejovom zápase v Pawtuckete v štáte Rhode Island.
Podozrivý strelec zomrel podľa všetkého na následky strelného poranenia, ktoré si spôsobil sám, po tom, čo začal strieľať, uviedla na pondelkovej tlačovej konferencii šéfka polície v Pawtuckete Tina Goncalvesová.
Prvé poznatky z vyšetrovania podľa nej naznačujú, že streľba pravdepodobne nebola náhodná, ale cielená, v pozadí mohol byť rodinný spor. No žiadne ďalšie podrobnosti o podozrivom či o obetiach neposkytla. Len poznamenala, že obe obete boli dospelé.
Vyšetrovatelia vypočúvajú svedkov a snažia sa zosumarizovať informácie o tom, čo sa vlastne stalo.
VIDEO: Streľba na zápase v Pawtuckete
Podľa správy spravodajského portálu Providence Journal videozáznam zrejme zachytáva rýchlu sériu približne 13 výstrelov počas šiestich sekúnd, po ktorých nasledoval posledný výstrel asi o 11 sekúnd neskôr z miesta mimo záberu kamery.
Niekoľko výstrelov bolo počuť v aréne Dennisa M. Lyncha ešte predtým, ako diváci a športovci začali na hokejovom zápase reagovať – padali na zem, aby sa ukryli, hľadali útočisko a napokon utekali smerom k východu.
Úpimnú sústrasť s rodinami zosnulých vyjadrili aj mnohé kluby zámorskej NHL. Incident odsúdili.
Pawtucket leží severne od Providence, priamo pri hraniciach so štátom Massachusetts. Mesto s necelými 80.000 obyvateľmi bolo donedávna známe ako sídlo výrobcu hračiek Hasbro.
V Spojených štátoch je viac strelných zbraní, ako koľko má krajina obyvateľov - a USA tiež majú najvyššiu mieru úmrtnosti spôsobenú strelnými zraneniami zo všetkých rozvinutých krajín, poznamenala agentúra AFP.
Dodala, že žiadnej z vlád sa doteraz nepodarilo znížiť počet zločinov spáchaných za pomoci strelných zbraní, pretože mnoho Američanov zostáva hlboko oddaných právu nosiť zbrane, ktoré je zaručené ústavou.
V roku 2024 bolo podľa Gun Violenca Archívu zabitých strelnými zbraňami viac ako 16.000 ľudí, nerátajúc samovraždy. Nedávna americká história je poznačená masovými streľbami, pričom žiadne miesto v každodennom živote sa nezdá byť bezpečné, od pracoviska po kostol, od supermarketu po nočný klub, od ulice po verejnú dopravu.