VIDEO: Zákrok sezóny? pýtajú sa Česi. Škorvánek ukradol gól famóznym spôsobom

BRATISLAVA. Slovenský hokejový brankár Stanislav Škorvánek sa zaskvel neuveriteľným zákrokom a reflexom. Aj vďaka nemu dotiahol svoj tím k víťazstvu. Jeho Hradec Králové triumfoval na ľade Vítkovíc 4:0.
Slovák chytil všetkých 16 striel súpera. A medzi nimi aj jednu stopercentnú šancu. Hokejkou vyrazil puk letiaci do prázdnej bránky.
Duel predtým takisto neinkasoval ani raz, keď "vynuloval" Litvínov. Hradec Králové sa v tabuľke posunul na 12. miesto zo 14 klubov.
V Ostrave, kde Vítkovice hrajú, sa na ľade stretlo až päť Slovákov - Samuel Kňažko i Marek Hrivík za domácich a Alex Tamáši, Dávid Mudrák i Škorvánek na strane hostí.
Do štatistík sa z korčuliarov zapísal len Tamáši, ktorý asistoval pri dvoch góloch. Vítkoviciam patrí v hodnotení 9. pozícia.