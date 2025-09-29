VIDEO: Zákrok sezóny? pýtajú sa Česi. Škorvánek ukradol gól famóznym spôsobom

Parádny zákrok Stanislava Škorvánka - Petr Kotala
Parádny zákrok Stanislava Škorvánka - Petr Kotala (Autor: Facebook/Mountfield HK)
29. sep 2025 o 14:28
Pripísal si dve čisté kontá za sebou.

BRATISLAVA. Slovenský hokejový brankár Stanislav Škorvánek sa zaskvel neuveriteľným zákrokom a reflexom. Aj vďaka nemu dotiahol svoj tím k víťazstvu. Jeho Hradec Králové triumfoval na ľade Vítkovíc 4:0.

Slovák chytil všetkých 16 striel súpera. A medzi nimi aj jednu stopercentnú šancu. Hokejkou vyrazil puk letiaci do prázdnej bránky.

Duel predtým takisto neinkasoval ani raz, keď "vynuloval" Litvínov. Hradec Králové sa v tabuľke posunul na 12. miesto zo 14 klubov.

V Ostrave, kde Vítkovice hrajú, sa na ľade stretlo až päť Slovákov - Samuel Kňažko i Marek Hrivík za domácich a Alex Tamáši, Dávid Mudrák i Škorvánek na strane hostí.

Do štatistík sa z korčuliarov zapísal len Tamáši, ktorý asistoval pri dvoch góloch. Vítkoviciam patrí v hodnotení 9. pozícia.

Tabuľka českej extraligy

Česká hokejová extraliga

    dnes 14:28
