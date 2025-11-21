Výborné výkony mu vyniesli novú zmluvu. Škorvánek bol pre Hradec Králové priorita

Slovenský reprezentant Stanislav Škorvánek predĺžil svoje pôsobenie v extraligovom tíme hokejistov Hradca Králové.
Dvadsaťdeväťročný brankár sa s vedením klubu dohodol na zmluve do konca apríla 2028. Klub o tom informoval na webe.
Škorvánek prišiel do mužstva pred minulým ročníkom, stal sa tímovou jednotkou v bránkovisku a Mountfieldu pomohol v play off až do semifinále.
Pred dnešným duelom so Spartou vychytal z 20 zápasov, do ktorých zasiahol, 15 víťazstiev.
V priemere inkasoval 1,75 gólu na zápas pri úspešnosti zákrokov 92,62 percenta. Päťkrát dokázal udržať čisté konto.
"Podpis Stana na ďalšie obdobie pre nás bola jedna z priorít. Rovnako nastavené to mal aj Stano, takže sme sa veľmi rýchlo dohodli.
Za dva roky jeho pôsobenia sme sa navzájom spoznali a ja som naozaj veľmi rád, že tento výborný brankár i super chlapec do kabíny bude pokračovať v našom drese minimálne ďalšie dva roky, "uviedol predseda predstavenstva a generálny manažér Aleš Kmoníček.
"Stano sa stal dôležitým článkom našej organizácie, čo dokazuje svojimi výkonmi na ľade už druhú sezónu. Svojou pokojnou povahou dáva tímu vieru, že je schopný ho doviesť k úspechu, "doplnil hlavný tréner Tomáš Martinec.