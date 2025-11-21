Lantoši najprv otvoril skóre, neskôr ukončil zápas rozhodujúcim nájazdom. Škorvánek utrpel prehru

Hokejisti Banes Motor České Budějovice.
Hokejisti Banes Motor České Budějovice. (Autor: Facebook Banes Motor České Budějovice)
TASR|21. nov 2025 o 21:02
ShareTweet0

Gól a asistenciu si pripísal pri výhre Brna Lukáš Cingeľ.

Slovenský hokejista Róbert Lantoši rozhodol v piatkovom zápase 24. kola českej extraligy o triumfe Českých Budějovíc nad Mladou Boleslavou 4:3 po nájazdovom rozstrele, keď premenil rozhodujúci nájazd.

V 11. minúte otvoril skóre duelu, v drese hostí sa do listiny strelcov zapísal Dávid Gríger.

Lukáš Cingeľ prispel gólom a asistenciou k víťazstvu Komety Brno na ľade Kladna 4:1.

Mountfield Hradec Králové v bránke so Stanislavom Škorvánkom prehral so Spartou Praha 1:4.

Česká extraliga - 24. kolo

Motor České Budějovice - BK Mladá Boleslav 4:3 pp a sn (1:2, 1:1, 1:0 - 0:0, 1:0)

Góly: 11. Lantoši, 23. Toman, 53. Harris, rozh. nájazd Lantoši - 17. Lakatoš, 19. Lichtag, 36. Gríger

Mountfield Hradec Králové - HC Sparta Praha 1:4 (0:0, 0:2, 1:2)

Góly: 59. Melancon – 59. a 60. Horák, 27. Hyka, 40. Dzierkals

/S. Škorvánek odchytal za domácich celý zápas/

Rytíři Kladno - HC Kometa Brno 1:4 (1:1, 0:1, 0:2)

Góly: 19. Audette – 4. Flek (Cingeľ), 30. Zábranský, 41. Flek, 44. Cingeľ

Tabuľka českej extraligy

Česká hokejová extraliga

    Stanislav Škorvánek v bránke Mountfield Hradec Králové.
    Stanislav Škorvánek v bránke Mountfield Hradec Králové.
    Výborné výkony mu vyniesli novú zmluvu. Škorvánek bol pre Hradec Králové priorita
    dnes 22:08
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Hokej»Česko»Česká hokejová extraliga»Lantoši najprv otvoril skóre, neskôr ukončil zápas rozhodujúcim nájazdom. Škorvánek utrpel prehru