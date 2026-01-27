Na čísla sa nechce sústrediť. Nepriestrelný Škorvánek v Česku prekonáva rekordy

Slovenský hokejový brankár Stanislav Škorvánek dnes udržal po ôsmy raz v sezóne čisté konto a zapísal sa klubovej histórie Hradcu Králové. Od svojho príchodu do Mountfield HK totiž neinkasoval už 13-krát.
V rozhovore s novinármi po zápase ale už tradične uviedol, že to pre neho až toľko neznamená.
"Hokej je tímový šport, takže to neznamená až tak veľa. Určite to ale poteší. Vychádza to aj z nášho štýlu hry a som rád, že mi chlapci takto pomáhajú. Proti Třincu zblokovali veľa striel a dobre čistili predbránkový priestor, o to som to mal jednoduchšie, "povedal si slovenský brankár po víťazstve 3:0.
Trinástym čistým kontom navyše prekonal aj klubový rekord, ktorý doteraz držal jeho krajan Patrik Rybár. "Z toho by som nerobil veľkú vedu. Sezóna sa bude rozhodovať až v play-off a podľa toho uvidíme, či bola, alebo nebola úspešná, "reagoval.
Na ligový rekord potrebuje ešte dve nuly
V historických tabuľkách má pred sebou Škorvánek počin Igora Murína, ktorého deväť núl v ročníku 2003/04 stále znamená rekord českej extraligy medzi Slovákmi.
"Už nám ale veľa zápasov neostáva. Ičo je u nás na Slovensku legenda, takže by bolo pekné vyrovnať ho, ale ani som to nevedel a nebudem sa na to úplne sústrediť, "povedal Škorvánek.
Brankár, ktorý v sobotu oslávi tridsiate narodeniny, sa pred svojou prvou účasťou na olympijských hrách dostal do vynikajúcej formy.
Po začiatku sezóny, ktorý nevyšiel celému hradeckému tímu, Škorvánkova úspešnosť stále stúpa a aktuálne predstavuje 92,32 percenta, čo brankára Mountfieldu radí na piate miesto štatistík.
"Verím, že mi to pomôže a na olympiádu prídem dobre nastavený. Budem si to chcieť užiť a zabojovať o čo najlepší výsledok, ale na druhej strane sa to úplne nedá porovnávať s extraligou. Vo väčšine tímov tam budú najlepší hráči na svete, "podotkol.
Pred súpermi na ZOH má zdravý rešpekt
Určitý rešpekt pred takto náročnou skúškou priznal. "Dva tímy v našej skupine, Fínsko a Švédsko, budú mať celé tímy z NHL. Proti takým som nikdy nechytal. Zdravý rešpekt určite mám, ale zároveň sa na to teším. Možno sa mi to podarí raz za život, "vedel rodák zo Žiliny.
Škorvánek bude o priestor v zápasoch usilovať v konkurencii mladších brankárov Hlavaja a Gajana, ktorí chytajú v zámorskej AHL, respektíve univerzitnej NCAA.
Na mimoriadny turnaj pod piatimi kruhmi myslí už teraz, hoci ho vo štvrtok ešte čaká jeden duel v hradeckých farbách na ľade Litvínova.
"Už je to blízko a zostáva nám posledný zápas. Myšlienkami sem tam na olympiádu zablúdim, ale naplno sa na ňu začnem sústrediť, keď nám začne prípravný kemp, "dodal.