ONLINE: St. Louis Blues - Nashville Predators dnes, NHL LIVE (Dalibor Dvorský)

Hokejisté St. Louis mají ohromně silný závěr základní části. Povedlo se jim vyhrát pětkrát v řadě a posunuli se na osmé místo Západní konference. Co se zdálo ještě nedávno nepravděpodobné, tak se skutečně děje a Bluesmani atakují postup do play-off. Aby svou pozici potvrdili, potřebují svou formu přetavit v další důležité vítězství.



V neděli na svém ledě přivítají Nashville, který se po celou sezonu herně trápí s jen občasnými světlými momenty. V tuto chvíli už mají Predators v podstatě po sezoně, stáhnout dvacetibodovou ztrátu je nemožné, jelikož by museli vyhrát všechny zbývající zápasy a doufat, že žádný z celků před nimi neposbírá až příliš bodů. Pro St. Louis se tak jedná o zápas, ve kterém by porážka byla opravdou ztrátou.



V této sezoně se odehrály dva zápasy mezi těmito celky a v obou případech vyhrálo St. Louis. V prosinci Blues zvítězili doma 7:4, před pár dny pak na ledě Nashvillu triumfovali 4:1.