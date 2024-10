Spišiaci si po tri a pol roku zahrajú opäť proti Žiline, v tíme majú troch pamätníkov

"V sezóne 2020/2021 bol hlavný cieľ postup do extraligy. Ročník však nebol vôbec jednoduchý. Pamätám si, ako sme v decembri mali pohovory, pretože klub nebol spokojný s hrou ani výsledkami.

Nakoniec si ale všetko sadlo tak, ako malo a posledné týždne pred play-off i počas jeho trvania sme vytvorili jeden skvelý tím, ktorý bol úplný outsider finálovej série. My sme to však dokázali.

Veľmi rád spomínam na tú sezónu, keďže súčasťou mužstva boli lídri ako Lukáš Hvila, Štefan Fabián, Daniel Hančák či Rišo Rapáč," vyslovil sa dlhoročný obranca “rysov“ Dávid Romaňák na klubovom webe.



Hrdinom návratu Spišiakov do spoločnosti najlepších bol útočník Róbert Džugan. Premenil rozhodujúci samostatný nájazd v Žiline a rozpútal nekonečné oslavy.

"Sú to krásne a nezabudnuteľné spomienky. Kolektív bol úžasný, bojovali sme a spoločne to dokázali. Po mojom nájazde nastal obrovský výbuch emócií. Gól do žilinskej bránky bol len čerešnička na torte po celosezónnej drine. Je to už minulosť, a treba sa pozerať smerom dopredu. V súčasnosti budujeme niečo oveľa väčšie,“ skonštatoval Róbert Džugan.

Po piatich rokoch sa postup do extraligy podaril aj Žilinčanom, a tak sa “starí - známi“ opäť stretávajú na najvyššej scéne. Prvý zápas sezóny na ľade nováčika vyhrala Spišská Nová Ves 4:2, ale musela otáčať z 0:2.