Spišská Nová Ves reaguje na zranenia. Na skúšku prichádza známy Kanaďan

V extralige už odohral dve sezóny.

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Hokejový klub HK Spišská Nová Ves získal do svojich radov kanadského útočníka Adama Rockwooda.

Dvadsaťdeväťročný center, ktorý už má skúsenosti z najvyššej slovenskej súťaže, prichádza do tímu na mesačnú skúšku.

Rockwood okúsil slovenskú extraligu už v sezóne 2021/22, keď obliekal dres Nitry. V minulom ročníku hral za Michalovce, v 33 zápasoch základnej časti nazbieral 39 bodov za sedem gólov a 32 asistencií, v play off pridal tri góly v piatich dueloch.

V Európe predtým nastupoval aj za švédske MoDo, AIK Štokholm, vo fínskej Liige za Ilves Tampere a v nadnárodnej ICE Hockey League za rakúsky Innsbruck. Spišiaci jeho príchodom reagujú na zranenia Matthiasa Lafferiera a Mareka Viedenského.

„Sme radi, že sa nám podarilo dohodnúť s Adamom na mesačnej skúške. Je to kreatívny center, ktorý dokáže dirigovať presilové hry a byť v ofenzíve rozdielovým hráčom. Veríme, že nám svojou kvalitou a skúsenosťami pomôže a želáme mu veľa šťastia v našom drese,“ uviedol pre facebookovú stránku „rysov“ generálny manažér klubu Richard Rapáč.

