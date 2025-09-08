Spišská Nová Ves reaguje na zranenia. Na skúšku prichádza známy Kanaďan

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Hokejový klub HK Spišská Nová Ves získal do svojich radov kanadského útočníka Adama Rockwooda.
Dvadsaťdeväťročný center, ktorý už má skúsenosti z najvyššej slovenskej súťaže, prichádza do tímu na mesačnú skúšku.
Rockwood okúsil slovenskú extraligu už v sezóne 2021/22, keď obliekal dres Nitry. V minulom ročníku hral za Michalovce, v 33 zápasoch základnej časti nazbieral 39 bodov za sedem gólov a 32 asistencií, v play off pridal tri góly v piatich dueloch.
V Európe predtým nastupoval aj za švédske MoDo, AIK Štokholm, vo fínskej Liige za Ilves Tampere a v nadnárodnej ICE Hockey League za rakúsky Innsbruck. Spišiaci jeho príchodom reagujú na zranenia Matthiasa Lafferiera a Mareka Viedenského.
„Sme radi, že sa nám podarilo dohodnúť s Adamom na mesačnej skúške. Je to kreatívny center, ktorý dokáže dirigovať presilové hry a byť v ofenzíve rozdielovým hráčom. Veríme, že nám svojou kvalitou a skúsenosťami pomôže a želáme mu veľa šťastia v našom drese,“ uviedol pre facebookovú stránku „rysov“ generálny manažér klubu Richard Rapáč.