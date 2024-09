Ak je plný štadión, iný je aj hokej, vraví Rapáč. Prvé derby na Spiši patrilo domácim

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Po štvrtom kole Tipos extraligy už nie je žiadny tím stopercentný. Popradčania, ktorí mali do piatka na konte plný počet bodov, prehrali v derby na ľade Spišskej Novej Vsi 3:4. Aktéri z oboch mužstiev sa zhodli, že to bol kvalitný hokej pred skvelou kulisou (4112 divákov). Podľa kapitána domácich Branislava Rapáča má na triumfe viac ako 50-percentný podiel brankár Mareks Mitens. Víťaz základnej časti z minulej sezóny vstúpil do duelu lepšie, keď v 5. minúte Alex Šotek našiel pred prázdnou bránkou Markusa Suchého, ktorý sa nemýlil. Dvadsaťročný útočník sa presadil v druhom zápase za sebou.

"So 'Šoťom' hrávame už od mládežníckych kategórii a poznáme sa veľmi dlho. Som rád, že nám to funguje," uviedol popradský odchovanec, ktorý má v tejto sezóne bilanciu 2+2. Spišiaci však odpovedali trikrát. V prvej časti skóroval počas presilovej hry Zack Andrusiak, ku ktorému sa pridali Oleksij Myklucha a prvý gól v najvyššej súťaži zaznamenal Samuel Barcík. "Som rád, že to tam konečne padlo. Hádam na to nadviažem aj do ďalších zápasov," povedal 19-ročný obranca. Jeho gól patril k šťastnejším, pretože jeho nahodenie si stečoval do vlastnej siete kapitán hostí Oliver Turan: "Je to jedno, aký to bol gól. Hlavne, že to vyšlo." VIDEO: Zostrih zápasu Spišská Nová Ves - Poprad

Popradčania prestrieľali súpera (36:27), no pri ich šanciach sa predviedol domáci brankár Mitens. Dvadsaťšesťročný Lotyš sa vyznamenal hlavne v druhej časti, keď zneškodnil stopercentnú šancu Juraja Šišku. "V prvom rade musím vyzdvihnúť brankára, ktorý chytal neskutočne. V Žiline sme nehrali dobre a on to zavrel. Aj v tomto stretnutí predviedol minimálne tri skvelé zákroky. Viac ako 50 percent je to jeho víťazstvo," uviedol Rapáč na adresu Mitensa.

Útočník domácich, ktorý nesie na drese kapitánske "céčko" vyzdvihol súpera a aj atmosféru, pripomínajúcu play off: "Poprad je kvalitný súper, boli silní na puku a hrali organizovane. Ak je plný štadión, iný je aj ten hokej a aj hráčom sa hrá lepšie. Myslím si, že rozdiely medzi európskymi ligami a našou začínajú byť tesnejšie. Pred takouto kulisou je radosť hrať." "Kamzíci" v 39. minúte znížili na 2:3 zásluhou Colea Coskeyho počas početnej výhody. No mrzieť ich mohla takmer dvojminútová nevyužitá presilovka 5 na 3 ešte v prvej tretine.

"Mali sme šance, ale možno nám chýbalo aj trocha šťastia. Dali sme si vlastný gól. Je to pre nás škoda. Nehrali sme zle, no tento tím má podľa mňa na to, aby predviedol ešte lepší výkon," zdôraznil center tretej formácie hostí. Rapáč, ktorý mal v zápase bilanciu 1+1 a Suchý sa vyjadrili aj k derby. "Mestá sú od seba vzdialené len pár kilometrov a buduje sa nejaká rivalita. Patrí to k športu a aj hráči dajú viac emócii," skonštatoval kapitán domácich. Na jeho slová nadviazal Popradčan Suchý: "Je to najväčšie derby, čo teraz máme. Na každé sa teším a určite to splnilo očakávania. Myslím si, že pre divákov to bol veľmi atraktívny hokej. Som vďačný, že prišli aj popradskí fanúšikovia. Atmosféra bola skvelá a hádam bude podobná aj v nedeľu." Poprad, ktorý klesol na 2. miesto, privíta v ďalšom kole Košice. Spišiaci sa dostali na čelo tabuľky a svoje postavenie budú chcieť potvrdiť na ľade Zvolena. VIDEO: Pozrite si pilotný diel nového podcastu Hokejový BOSS